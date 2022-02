«Olympiasieger kann man nicht jedes Jahr werden» – Ski-Star Beat Feuz ist zurück in der Schweiz

Nach seinem grandiosen Sieg in der Olympia-Abfahrt ist Beat Feuz am Mittwochmorgen nach Zürich zurückgekehrt. Im Gepäck hat der 34-Jährige nebst seiner Goldmedaille auch viele Emotionen. Am meisten freut sich das Ski-Ass auf ein Wiedersehen mit der Familie.