Tanken ist so teuer wie seit zehn Jahren nicht mehr

Wer Auto fährt, hat es in letzter Zeit wahrscheinlich im Portemonnaie schon gemerkt: Tanken ist so teuer wie seit zehn Jahren nicht mehr. Ein Liter Benzin kostet an manchen Orten bereits über 1.90 Franken. Und die Preise dürften weiter steigen.