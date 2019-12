Beatrice Frey-Hässig Beirätin Region Luzern-Land, Sozialarbeiterin

“Gutes tun-tut gut” gilt sozusagen als mein persönlicher Leitsatz. Als ehemalige Berufsbeiständin und Leiterin eines Sozialen Dienstes waren finanzielle Nöte und Engpässe Alltagsthemen in meiner Arbeit. Die unbürokratische und schnelle Hilfe der LZ Weihnachtsaktion hat oftmals eine schnelle Linderung der Not gebracht. In der Rolle der Gesuchsstellerin hatte ich diese Form von Unterstützung stets sehr geschätzt. Die Spenden werden eins zu eins an die Bedürftigen weitergegeben und fliessen nicht in eine administrativ Organisation. Dies ist eine weitere Motivation für mein Engagement als Beirätin. Mit meinem Engagement kann ich nach vielen guten, spannenden und erfüllenden Berufsjahren in der Sozialen Arbeit etwas zurückgeben, was mich mit Dankbarkeit erfüllt.