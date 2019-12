Renate Falk Beirätin Kanton Zug, Fachfrau für soziale Arbeit

Beirätin Kanton Zug, Fachfrau für soziale Arbeit



Die LZ Weihnachtsaktion kann Not lindern und manchmal Lücken schliessen, wo unverhofft Not entsteht. Aktiv mitzuhelfen diese Lücken zu schliessen und einen Lichtblick in eine Notsituation zu bringen, ist für mich gelebte Menschlichkeit. Dieses Anteilnehmen an der Not anderer erfahre ich ebenfalls durch die vielen kleinen und grossen Spenden an die LZ Weihnachtsaktion. Dankbare Rückmeldungen von Benachteiligten oder deren Betreuungspersonen und die unzähligen Spenden sind für mich Motivation und Kraftquelle für meine Mitarbeit bei der LZ Weihnachtsaktion. Auch kann ich meine beruflichen Erfahrung einbringen und erlebe einen kompetenten und erfahrungsreichen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen im Beirat. Ich bin überzeugt, dass die Hilfe der LZ Weihnachtsaktion neue Perspektiven ins Leben der Benachteiligten bringt.