Sammelaktionen Einzelpersonen, Schulklassen, Musik-Ensembles, Chöre, Vereine, Kirchen und Jugendgruppen sammeln kreativ und engagiert zu Gunsten der LZ Weihnachtsaktion.

Suppentag der Männerriege Hildisrieden

Samstag, 30. November 2019, 12:00 Uhr, Hildisrieden

Die Männerriege Hildisrieden lädt die Lokalbevölkerung zum traditionellen Suppentag ein. Am Vorabend wird gerüstet und am Samstag-Morgen wird eine feine Gemüsesuppe mit würzigem Rindfleisch gekocht. Zu Mittag kann die Suppe in einem mitgebrachten Topf, Kesseli oder Pfanne abgeholt und zu Hause im Familienkreis genossen werden. Der Reinerlös geht an die LZ Weihnachtsaktion.

Sternsingen Gabeldingen, Kriens

Sonntag, 1. Dezember

17 Uhr Schappe Kulturquadrat, Innenhof

19 Uhr Schulhaus Gabeldingen, Pausenplatz.

Schülerinnen und Schüler der Musikschule Kriens singen Weihnachtslieder unter der Leitung von Daniela Portmann. Sie treten an zwei verschiedenen Orten in Kriens auf und sammeln für die LZ Weihnachtsaktion.