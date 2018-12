Quiz

Das Quiz zum Jahresende: Wie viel wissen Sie noch über 2018? Mitmachen und gewinnen

Mit dem Neujahrsfeuerwerk wird bald 2019 eingeläutet. In unserem Quiz können Sie aber zunächst noch das letzte Jahr Revue passieren lassen. Wie gut erinnern Sie sich noch an die Ereignisse von 2018? Testen Sie jetzt Ihr Wissen und gewinnen Sie Eintritte zum Bad Aquarena Fun in Bad Schinznach.