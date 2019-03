Wettbewerb SBB Wettbewerb Nehmen Sie am Wettbewerb zum SBB Reisemagazin teil!

1. Preis

Interrail Global Pass für 2 erwachsene Personen in der 1. Klasse, gültig für 10 Tage innerhalb 2 Monate im Wert von Fr. 1230.–.

2. Preis

1 Übernachtung für 2 Personen im 4****-Park-Hotel Post in Freiburg im Breisgau inklusive Frühstück und Bahnreise ab Luzern in der 1. Klasse im Gesamtwert von Fr. 360.–.



3. Preis

2 Tickets für eine Hin- und Retourfahrt aufs Stanserhorn inklusive 2 Frühstücks- Gutscheine im Wert von Fr. 190.–.



4. Preis

1 Mondaine-SBB-Bahnhofsuhr fürs Handgelenk der Serie «essence», basierend auf erneuerbaren Rohstoffen. Modell MS1.41110.RB im Wert von Fr. 189.– (verschiedene Modelle der Serie «essence» können an vielen SBB Reisezentren angeschaut und gekauft werden).

5. bis 7. Preis

3× einen Sommer-Tell-Pass, gültig für 2 Tage im Wert von je Fr. 180.–.



8. Preis

Ein 10er-Eintrittsabonnement Erwachsene fürs Schwimmzentrum in der neuen CAMPUS SURSEE Sportarena im Wert von Fr. 144.–.

9. Preis

SBB-Geschenkkarte im Wert von Fr. 100.–.



10. bis 15. Preis

Ein Promo-Code für den Online-Einkauf auf SBB.ch im Wert

von jeweils Fr. 20.–.



Wettbewerbsfragen

1. Wo befindet sich die Wallfahrtskirche Madonna del Sangue?

a. in Re

b. in Locarno

c. in Bellinzona



2. Wie heisst der Hausberg von Freiburg im Breisgau?

a. Freiburger

b. Brocken

c. Schauinsland



3. Wann findet der Jassabend mit Monika Fasnacht auf dem Stanserhorn statt?

a. am 13. April

b. am 18. April

c. am 20. April



Tragen Sie die drei Buchstaben der korrekten Antworten im Teilnahmeformular ins Feld «Eingabefeld» ein.

Zum Teilnahmeformular

Gute Reise und viel Glück beim Wettbewerb wünschen