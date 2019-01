Wettbewerb Tickets für die Lichtshow in der Hofkirche Luzern zu gewinnen Die «Luzerner Zeitung» und ihre Regionalausgaben verlosen 3x 2 Tickets für die Lichtshow «Genesis» in der Hofkirche Luzern anlässlich des Lichtfestivals Luzern.

Die Tickets sind gültig für die Lichtshow «Genesis» von Donnerstag, 17. Januar, 21.30 Uhr, mit Wolfgang Sieber, Stiftsorganist an der grossen Hoforgel.



Vom 10. bis 20. Januar 2019 wird Luzern zum leuchtenden Treffpunkt. Das Lichtfestival bringt in der kalten Jahreszeit Licht und Wärme in die Stadt. Nationale und internationale Künstler präsentieren zum ersten Mal in Luzern die vielfältigen und faszinierenden Facetten des Lichts.



Weitere Informationen: www.lichtfestivalluzern.ch



Teilnahmeschluss: Dienstag, 15. Januar 2019, 13 Uhr



