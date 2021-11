Verlosung einer Loge für 10 Fans FC Luzern gegen den FC Basel: Gewinnen Sie ein exklusives VIP-Fussballerlebnis Wollten Sie schon immer einmal ein VIP sein? Mit Freundinnen und Freunden in einer privaten Loge einem spannenden Spiel folgen und sich dabei richtig verwöhnen lassen? Dann wird Sie diese Verlosung begeistern.

Exklusiv für Abonnenten

Die Begegnung zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel am 28. November in der Swissporarena Luzern wird so richtig zum Erlebnis, wenn Sie es gemeinsam mit Freundinnen und Freunden in einer privaten Loge verfolgen können. Wir verlosen das folgende exklusive Fussballerlebnis unter unseren Leserinnen und Lesern:

Loge für bis zu 10 Personen mit eigenem Zugang zur Haupttribüne mit Panoramasicht auf das Spielfeld.

Exklusives mehrgängiges Gourmetmenü mit Getränken nach Wunsch (Wein, Bier und Softgetränke) sind im Gewinn ebenso enthalten wie der Zugang zur Bar «Presidents Club» vor und nach dem Spiel.

Eigene TV-Flachbildschirme für das Vorprogramm und die Übertragung der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Reservierte Parkplätze in der Tiefgarage des Stadions.

Zugang zur Loge um 14.30 Uhr. Spielbeginn um 16.30 Uhr. Die Loge steht bis 60 Minuten nach Abpfiff weiter zur Verfügung.

Gesamtwert des exklusiven Packages: 8000 Franken.

So geht Fussball luxuriös - und so begeistert das Spiel sogar Freundinnen und Freunde, die nicht zu den hartgesottensten Fans des Spiels mit dem runden Leder gehören.