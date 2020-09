Wettbewerb Verlosung Weekendjoker Seminar- und Wellnesshotel Stoos Die «Luzerner Zeitung» und ihre Regionalausgaben verlosen 2 Übernachtungen für 2 Personen im Gesamtwert von Fr. 886.– im Seminar- und Wellnesshotel Stoos.

Hier wird die Anreise schon zu einem atemberaubenden Erlebnis! Denn seit Dezember 2017 erreichen Sie das idyllische Bergdorf Stoos mit der steilsten Standseilbahn der Welt. Mit einer maximalen Steigung von 110% bedeutet dies Weltrekord!



1100 m2 Wellness und Spa

infach eintauchen und den Alltag hinter sich lassen. Gönnen Sie Ihrer Seele eine Auszeit, und schenken Sie Ihrem Körper wohltuende Momente. Im grosszügig angelegten Wellnessbereich mit diversen Saunen, Innen- und Aussenwhirlpool, Hallenbad und einem Ruheraum mit einzigartigem Panoramablick auf die Innerschweizer Alpen finden Sie alles, was ein Wellnessherz begehrt.



Aktiv auf dem Berg

Machen Sie sich auf, und entdecken Sie die Region rund um den Stoos zu Fuss, auf dem Bike oder zu Wasser. Es erwarten Sie unzählige Spazier- und Wanderwege mit der wohl schönsten Gratwanderung der Zentralschweiz (Klingenstock–Fronalpstock).



Gaumenfreuden auf der Höhe

Ein Tag in der Natur oder im Wellness macht hungrig. Unser Küchenteam verwöhnt Sie mit neuen Kreationen aus altbewährter Schweizer Küche und einem Hauch von Haute Cuisine. Nehmen Sie Platz im Restaurant Albert oder in der «Stoosbeiz», und geniessen Sie mit allen Sinnen.



Der Gewinn

• 2 Übernachtungen im Doppelzimmer Classic mit Balkon für 2 Personen

• Reichhaltiges Frühstücksbuffet

• 2x 4-Gänge-Abendessen

• Auswahl aus: Body Detox, Softpack-Behandlung oder (Paar-)Bad

• Freie Benützung von Wellness und Spa

• Inklusive MwSt und Kurtaxen



Weitere Informationen

www.hotel-stoos.ch



Teilnahmeschluss

Freitag, 25. September 2020



