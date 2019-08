270-Millionen-Franken-Auftrag: Stadler liefert weitere zwölf Züge nach Polen Stadler ist als Sieger aus der Ausschreibung über die Lieferung von zwölf elektrischen Triebzügen für die polnische Bahngesellschaft PKP Intercity hervorgegangen. Der Vertrag wird heute Mittwoch unterzeichnet.

Einer der achtteiligen Elektrotriebzüge des Typs Flirt in der Fernverkehrsausführung von Stadler. (Bild: pd)

(pd/vat) Die polnische Bahngesellschaft PKP Intercity hat Stadler den Zuschlag für die Lieferung von zwölf elektrischen Triebzügen Flirt einschliesslich der Instandhaltung über 15 Jahre erteilt, heisst es in der aktuellen Medienmitteilung von Stadler. Die Einsprachefrist ist am 22. Juli abgelaufen. Damit ist das im Dezember 2017 angekündigte Ausschreibungsverfahren abgeschlossen. Die Unterzeichnung des Vertrages findet heute Mittwoch im Stadler-Werk in Siedlce, Polen, mit Vertretern des polnischen Infrastrukturministeriums und Stadler-Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler statt. Der Wert des Auftrags beträgt 270 Millionen Franken.

Neue Züge ergänzen bereits gelieferte Flotte

Der Auftrag umfasst zwölf achtteilige Elektrotriebzüge des Typs Flirt in der Fernverkehrsausführung. Die neue Flotte gelte als Ergänzung zur Serie von 20 Fahrzeugen mit der Bezeichnung ED160, die im Jahr 2015 an PKP Intercity geliefert wurde, heisst es weiter in der Mitteilung. Die Züge sind seit Dezember 2015 auf dem polnischen Schienennetz unterwegs. Sie haben seither mehr als 23 Millionen Kilometer zurückgelegt.

Die Züge des Typs Flirt entsprechen der neuesten Generation des elektrischen Niederflurtriebzugs. Den Fahrgästen stehen Abteile der ersten und zweiten Klasse mit 354 Sitzplätzen und ein Bistroabteil zur Verfügung. Die Züge sind mit ergonomischen Sitzen, modernen Toiletten und einer leistungsfähigen Klimaanlage ausgestattet. Auf elektronischen Anzeigetafeln können Meldungen über den Verlauf der Reise verfolgt werden. Diese werden durch ein modernes Fahrgastinformationssystem ergänzt. Jeder Sitz hat eine Steckdose und verfügt über eine individuelle Beleuchtung. Die Züge erfüllen die Vorschriften für Personen mit reduzierter Mobilität (PRM).