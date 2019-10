Accenture ernennt Luzerner zum Schweiz-Chef Generationenwechsel beim Beratungsunternehmen Accenture: Ab Januar übernimmt der Finanzexperte Marco Huwiler die Spitze der Schweizer Geschäftsleitung. Sein Vorgänger tritt altersbedingt ab. Gregory Remez

Übernimmt ab Januar: Marco Huwiler. (Bild: PD)

Das weltweit tätige Beratungs- und Technologieunternehmen Accenture erhält in der Schweiz einen neuen Chef. Ab 1. Januar 2020 wird der 44-jährige Luzerner Marco Huwiler das Ruder an der Spitze der Schweizer Geschäftsleitung übernehmen, wie Accenture am Dienstag mitteilte. Er folgt auf Thoma Meyer, der seine Tätigkeit im kommenden Mai altershalber beenden wird.

Der Wirtschaftswissenschafter Huwiler stieg gleich nach seinem Abschluss an der Uni Fribourg im Jahr 2001 beim Unternehmen ein und leitet seit 2018 als Managing Director den Geschäftsbereich Financial Services bei Accenture Schweiz. Er berät seit knapp 20 Jahren nationale und internationale Kunden hauptsächlich in der Versicherungsbranche. Sein Schwerpunkt liegt auf grossen Transformations- und Digitalisierungsprogrammen sowie Innovationsinitiativen.

Anlässlich seiner Ernennung zum neuen Schweizer Länderchef sagte Huwiler: «Die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Schweiz hängt entscheidend davon ab, wie gewinnbringend Unternehmen digitale Technologien einsetzen. Mein Ziel ist es, Schweizer Unternehmen zu digitalen Innovations-Champions zu machen und damit auch den Standort Schweiz für die Zukunft zu stärken.»