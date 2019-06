Adrian Derungs ist neuer Direktor der Zentralschweizer Industrie- und Handelskammer Der Krienser Adrian Derungs wird im nächsten Jahr Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ. Er tritt die Nachfolge von Felix Howald an.

Adrian Derungs wird neuer Direktor der IHZ.

(pd/spe) Adrian Derungs übernimmt ab Januar 2020 die Leitung des Zentralschweizer Wirtschaftsverbandes. Der 39-jährige Krienser wurde an der ausserordentlichen Vorstandssitzung der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ am Montag einstimmig als neuer Direktor gewählt, wie der Verband mitteilte. Derungs löst Felix Howald ab, der den Posten nach 10 Jahren abgibt.

Adrian Derungs war bereits von 2014 bis 2017 wirtschaftspolitischer Berater der IHZ und am Aufbau der Abteilung Wirtschaftspolitik beteiligt. Die letzten zwei Jahre leitete er die Abteilung Unternehmenskommunikation und Public Affairs der Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW). Derungs verfügt über einen Master in Rechtswissenschaften der Universität Luzern, hat ein Geschichtsstudium an der Universität Zürich sowie die Jazz-Grundausbildung an der Hochschule Luzern absolviert. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) ist eine der insgesamt 18 Industrie-und Handelskammern in der Schweiz und vertritt rund 700 Unternehmen in den Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden. Für den Posten des Direktors waren gemäss des Verbandes rund 40 Bewerbungen eingegangen.