NUTZFAHRZEUGE Aebi Schmidt Group übernimmt Truck-Ausrüster in den USA Die Aebi Schmidt Gruppe übernimmt die Monroe Truck Equipment. Das US-Unternehmen hat 900 Mitarbeitende und rüstet Nutzfahrzeuge mit Schneepflügen oder Aufsätzen aus.

Die Monroe Truck Equipment in Monroe, Wisconsin, rüstet Trucks mit Schneepflügen und anderen Systemen aus. Bild: PD

Die Aebi Schmidt Gruppe hat die Akquisition der Monroe Truck Equipment abgeschlossen, wie es in einer Mitteilung heisst. «Wir freuen uns sehr über die Übernahme von Monroe», sagt Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident der Aebi Schmidt Group. Die Akquisition verschaffe der Gruppe eine bessere Ausgangslage für weiteres Wachstum.

Monroe Truck Equipment baut im US-Bundesstaat Wisconsin Ausrüstungen für Nutzfahrzeuge. Dazu gehören Schneepflüge oder Systeme, um Salz zu verteilen ebenso wie Aufsätze und Anhänger für den Transport. «Monroe wird vor allem unser wichtiges Wintergeschäft stärken», sagt Spuhler weiter.

Zugang zu US-Vertriebsnetz

Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident der Aebi Schmidt Group. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Aebi Schmidt Group kann mit der Übernahme aber auch ihre Position in den USA erheblich stärken. Aebi Schmidt kann vom Vertriebsnetz und den hochmodernen Werkstätten von Monroe in den USA profitieren. «Damit erhalten wir einen hervorragenden Zugang zu Dienstleistungen und Kunden», betont Spuhler. Monroe Truck Equipment hat rund 900 Mitarbeitende. Die gesamte Aebi Schmidt Gruppe wachse damit auf rund 3000 Mitarbeitende, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Truck-Ausrüster erzielt einen Jahresumsatz von rund 270 Millionen US-Dollar.

Die Umsatzbasis der gesamten Gruppe wachse mit der Übernahme auf rund 750 Millionen Euro. Monroe werde weiterhin vom bestehenden Management geführt.

Hauptsitz in Frauenfeld

Die Aebi Schmidt Gruppe ist Anbieter von Nutzfahrzeugen und Systemen zur Bewirtschaftung von Verkehrsflächen und anspruchsvollem Gelände. Dazu gehören Unterhaltsfahrzeuge, Sprühgeräte, Kehrmaschinen, Schneeräumgeräte und -Pflüge, Transporter aber auch Motormäher.

Der Hauptsitz der Aebi Schmidt Gruppe ist in Frauenfeld. Die Gruppe hat weltweit Standorte und Vertriebspartner. In der Schweiz hat sie auch einen Produktionsstandort in Burgdorf.