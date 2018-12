Emmer Also expandiert im Balkan Der Emmer IT-Händler Also hat mit Recro einen der bedeutendsten IT-Distributoren in Kroatien übernommen. Raphael Bühlmann

Also expandiert in Kroatien. (Bild: Nadia Schärli)

Der IT-Logistiker Also hat mit Recro einen bedeutenden IT-Distributor in Kroatien übernommen. Recro mit Sitz in Zagreb wurde 1992 gegründet und hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 39 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Unternehmen vertreibt IT-Produkte und IT-­Lösungen von namhaften Herstellern wie HP Inc. und Microsoft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IT-Services. Der Vollzug der Transaktion wird für Anfang Januar 2019 erwartet.

Mit der getätigten Über­nahme verfolgt Also sein Ziel, in jenen Ländern eine führende Marktposition zu festigen oder einzunehmen, in denen das Unternehmen europaweit aktiv ist. «Die Übernahme des Distributionsgeschäfts von Recro ist ein weiterer Meilenstein, unsere Präsenz in der osteuropäischen ­Adria-Region weiter zu stärken und auszubauen», wird Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also-Holding AG, in einer ­Medienmitteilung zitiert. Durch die Übernahme stärke Also seine Präsenz auf einem Markt, der sich auf einem klaren Expansionskurs befände und eine deutliche Investitionsdynamik zeige.