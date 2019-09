Also geht weitere Kooperation für Cybersecurity-Plattform ein

Der IT-Dienstleister Also mit Sitz in Emmen ist eine weitere Kooperation für seine Cybersecurity-Plattform eingegangen. Neu werden nun auch die Lösungen des israelischen Cyber-Sicherheitsexperten CYE in die Plattform integriert, wie Also am Freitag mitteilte.