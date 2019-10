Also schliesst Übernahme ab Maurizio Minetti

Der Emmer IT-Logistik-Konzern Also hat die Genehmigung zur Übernahme von Solytron Bulgaria erhalten. Mit einem Umsatz von 110 Millionen Euro und rund 120 Mitarbeitern sei der IT-Distributor der grösste Anbieter in Bulgarien. Die Akquisition sei ein weiterer wichtiger Schritt für die Umsetzung der Strategie von Also, die eigene Position in den osteuropäischen Märkten stärker auszubauen, teilt das Unternehmen mit.