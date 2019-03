Also schüttet das siebte Jahr

in Folge mehr Dividende aus Die Generalversammlung des Emmer IT-Grosshändlers Also genehmigt die vorgeschlagene Dividendenerhöhung

Also bleibt für Investoren interessant. (Bild: Nadia Schärli)

Also gab am Freitag in einer Medienmitteilung bekannt, dass die Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt hat. An der ordentlichen Generalversammlung in Luzern nahmen insgesamt 110 Aktionäre teil, die 84,1 Prozent des stimmberechtigten Aktienkapitals vertraten. Die Aktionäre des IT-Grosshändlers genehmigten gemäss Mitteilung die 7. Dividendenerhöhung in Folge. Konkret steigt die Ausschüttung damit um 9 Prozent auf 3.00 Franken. Die Ausschüttung erfolge verrechnungssteuerfrei aus Reserven aus Kapitaleinlagen und wird am 4. April 2019 an die Aktionäre ausbezahlt.

Die Verwaltungsräte Peter Athanas, Walter P. J. Droege, Rudolf Marty, Frank Tanski, Ernest-W. Droege und Gustavo Möller-Hergt wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Zudem wurde Herr Gustavo Möller-Hergt als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt. (rab)