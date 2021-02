Verpflegung an Board Obwohl es mit der Aviatik bachab geht: Die Swiss lanciert eine eigene Wassermarke Die Schweizer Fluggesellschaft hat im Markenregister einen neuen Namen für ein eigenes Mineralwasser eingetragen. Dabei setzt sie auf einen bekannten Lieferanten.

Noch dieses Jahr möchte die Swiss eine eigene Mineralwasser-Marke ihren Gästen auftischen können. Gaetan Bally / KEYSTONE

Es gibt Firmen, die regelmässig neue Marken registrieren. Migros, Nestlé oder Emmi zum Beispiel, die oft neue Produkte lancieren. Eine Airline wie die Swiss hat hingegen wenig Anlass dazu. Ihre Markeneinträge beschränken sich in der Regel auf den eigenen Schriftzug oder das Logo.

Vor kurzem hat die Swiss nun aber beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum einen neuen Namen registrieren lassen, der nichts mit ihrem fliegerischen Kerngeschäft zu tun hat. «SWISS Altitude 1150» lautet der kryptische Eintrag, den ein Sprecher der Airline auf Anfrage bestätigt. Um was für ein Projekt es sich bei der Marke handelt, wollte er am Dienstag aber noch nicht verraten.

Aus einer Elmer Quelle

Recherchen von CH Media ergaben darauf, dass die Lufthansa-Tochter unter dem Namen «SWISS Altitude 1150» eine eigene Mineralwasser-Marke lancieren. Der Zusatz «Altitude 1150» - zu Deutsch: Höhe 1150 - ist ein Hinweis auf den Ursprung des Wassers, das die Swiss abfüllen lassen möchte.

Und zwar handelt es sich dabei um eine Quelle des Elmer Mineralwassers, die auf 1150 Metern über Meer liegt. Das Elmer Wasser wird von der Firma Ramseier abgefüllt, die wiederum Teil des Genossenschaftsriesen Fenaco ist. Zum Portfolio der Firma gehört auch das bekannte Elmer Citro.

CH Media hat die Swiss mit dieser Information konfrontiert, und diese reagierte prompt - Zufall oder nicht - mit einer Medienmitteilung, in dem sie das neue Wasser offiziell ankündigt. Ziel dieses Projekts dürfte es sein, das eigene, selbsterklärte Premium-Image zu stärken, indem die Swiss ihren Gästen an Bord ein eigenes Wasser auftischen kann. Zudem dient die Glarner Partnerschaft auch dazu, die Swissness zu propagieren. Das neue Wasser ist Teil des neuen Catering-Konzepts ab Zürich: Neu müssen Economy-Passagiere auf Kurz- und Mittelstreckenflügen für die Verpflegung an Bord etwas bezahlen. Das Wasser bleibt hingegen gratis.

Fragt sich, was die neue Marke für den aktuellen Wasser-Partner Nestlé bedeutet, der Swiss mit Henniez-Wasser beliefert. Die weitaus grössere Frage, die sich die Swiss zurzeit hingegen stellen muss, lautet: Wann geht es mit der Luftfahrt wieder aufwärts statt nur bachab?