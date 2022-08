Ernährung Lebensmittel-Ampel wird strenger – Zucker und Salz fallen bei Bewertung stärker ins Gewicht Der Nutri-Score gewichtet unter anderem Salz und Zucker bald stärker. Die Änderungen gelten auch für die Schweiz. Ob einzelne Produkte nun schlechter wegkommen, ist noch nicht klar.

Der Nutri-Score ist eine Skala von A grün (= ausgewogen) bis E rot (= unausgewogen).

Der Nutri-Score, der beim Lebensmittel-Einkauf helfen soll, die gesündere Wahl zu treffen, wird strenger. Unter anderem fallen die Gehalte von Salz und Zucker bei der neuen Berechnung stärker ins Gewicht, wie das Portal «foodaktuell.ch» schreibt. Die wissenschaftlich erarbeitete Weiterentwicklung des Algorithmus wurde dem Bericht zufolge in einem internationalen Gremium beschlossen, dem Vertreter von Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Spanien angehören.

Die Änderungen gelten auch für die Schweiz. Die Lebensmittel-Ampel wird in hiesigen Supermärkten seit etwa zwei Jahren schrittweise eingeführt und ziert bereits die Verpackung verschiedener Produkte, beispielsweise Brot. Per Mai 2022 haben sich bereits 61 Produzenten und Detailhändler darauf verpflichtet, den Nutri-Score in der Schweiz auf insgesamt 156 Marken einzuführen, heisst es beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Die Tendenz ist seit letztem Jahr steigend.

Differenziertere Bewertung von Brot, Ölen und Fleisch

Zusätzlich zur stärkeren Gewichtung von Salz und Zucker wird der Nutri-Score unter anderem wie folgt angepasst: Bei Brot und Backwaren sollen Vollkornprodukte mit vielen Ballaststoffen besser unterschieden werden können. Öle mit einem geringen Anteil an gesättigten Fettsäuren wie Oliven- oder Rapsöl können günstigere Bewertungen erhalten. Dann sollen Fleischprodukte in besserer Übereinstimmung mit aktuellen Ernährungsempfehlungen bewertet werden, die ihren begrenzten Verzehr vorsehen.

Bei Migros, Coop, Aldi, Lidl und dem Nahrungskonzern Nestlé kommt die Änderung gut an. Die Entwicklung sei notwendig und entspreche ohnehin den eigenen Bemühungen für mehr Transparenz im Regal und der Förderung einer ausgewogenen Ernährung, heisst es unisono.

Ob einzelne Produkte oder Produktkategorien aufgrund der neuen Berechnung nun schlechter wegkommen, ist noch nicht klar. Sobald der neue Algorithmus offiziell veröffentlicht wird, werden die Händler dies analysieren, heisst es. Coop führt auf über 250 Produkten den Nutri-Score, bei Aldi werden damit 150 Eigenmarkenprodukte versehen, bei der Migros rund 30. Lidl gibt die Zahl auf Anfrage nicht bekannt. Laut Studien wird der Nutri-Score von den Konsumenten gut verstanden.