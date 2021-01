André Wigger wird Agenturleiter

(sez) Der Chamer André Wigger (52) hat Anfang Jahr die Leitung der Generalagentur der Helvetia Versicherungen in Zug von Heinz Schumacher übernommen, der Zug nach 26 Jahren abgibt und Luzern übernimmt, wie die Helvetia bekanntgibt. André Wigger kehrt seinerseits zurück nach Zug, wo er bereits 17 Jahre Generalagent der Nationale Suisse war. Er ist in Cham aufgewachsen und in Zug und Schwyz gut vernetzt. Gleichzeitig habe die Helvetia ihre Agenturzugehörigkeiten neu definiert: Der Generalagentur Zug-Schwyz sind neu auch die von Schwyz und Einsiedeln angeschlossen, im Gegenzug werden die Generalagentur Uri (Altdorf) an Luzern und Wohlen an Baden angegliedert.