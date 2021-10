Arbeitslosenquote Fast wieder wie vor Corona: Der Zentralschweizer Arbeitsmarkt erholt sich Im schweizweiten Arbeitslosenquoten-Vergleich stehen die Zentralschweizer Kantone gut da, sie liegen deutlich unter dem nationalen Durchschnitt. In Schwyz und Uri ist die Arbeitslosenquote sogar tiefer als vor der Pandemie.

In der Zentralschweiz waren im September 6896 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) arbeitslos gemeldet. Dies meldet das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag. Damit sind 517 Personen weniger arbeitslos als im August und 2603 weniger als noch vor einem Jahr. Diese Entwicklung entspricht dem nationalen Trend. Die Zentralschweizer Kantone gehören, ausgenommen von Zug, zu den hellrosa Kantonen, also zu jenen, die eine Arbeitslosenquote von unter zwei Prozent aufweisen:

Ausgenommen vom Kanton Zug weisen alle Zentralschweizer Kantone eine Arbeitslosenquote von unter zwei Prozent auf, wie auf dieser Karte des Seco zu sehen ist. Screenshot: Seco

Schweizweit kann ein Rückgang der Arbeitslosenquote auf 2.6 Prozent festgestellt werden. Damit liegen die Quoten aller Zentralschweizer Kantone unter dem nationalen Durchschnitt. Im Fall der Urkantone besonders deutlich. In Schwyz und Nidwalden beläuft sich die Arbeitslosenquote auf je ein Prozent, in Obwalden und Uri liegt sie bei 0.7 respektive 0.8 Prozent. Bemerkenswert: In Schwyz und Uri liegt die Quote tiefer als noch vor der Pandemie im Jahr 2019, in Obwalden ist sie auf das damalige Niveau zurückgegangen.

Situation im Arbeitsmarkt nach Kantonen Kanton Arbeitslose September 2021 Veränderung zum Vorjahresmonat Arbeitslosenquote September 2021 Arbeitslosenquote 2019 Luzern 3874 -28.5% 1.7% 1.6% Zug 1556 -16.7% 2.2% 1.9% Schwyz 902 -32.7% 1% 1.1% Obwalden 159 -41.5% 0.7% 0.7% Nidwalden 248 -29.5% 1% 0.8% Uri 157 -37.5% 0.8% 1.1% Durchschnitt 1.9% 1.2%

Die bevölkerungsreichsten Kantone Luzern und Zug befinden sich ebenfalls auf gutem Weg. In Luzern sind im September 3874 Arbeitslose gemeldet, was einem Rückgang von über einem Viertel gegenüber dem September 2020 entspricht. In Zug wird zwar nur ein Rückgang von 16.7 Prozent verzeichnet, allerdings gleicht sich auch die dortige Arbeitslosenquote von aktuell 2.2 Prozent kontinuierlich dem Vor-Corona-Wert von 1.9 Prozent an. (lil)