Asset Manager Übernahmekampf um GAM: Jetzt beginnt der Showdown – die Gegner um den Salt-Eigentümer mobilisieren Der angezählte Schweizer Asset Manager GAM soll in die Hände der britischen Liontrust übergehen. Aber jetzt machen die Gegner einer Übernahme mobil. Zu ihnen gehört auch der Eigentümer des Telekom-Unternehmens Salt.

Brullean-Partner Antoine Spillmann will Präsident von GAM werden. Bild: Nevil De Tscharner / zvg

Im Kampf um den kriselnden Schweizer Asset Manager GAM geht es Schlag auf Schlag. Nur einen Tag, nachdem die Übernahmekommission eine Beschwerde abschlägig beurteilt hat, welche die geplante Übernahme von GAM durch den britischen Mitbewerber Liontrust hätte verhindern oder mindestens verzögern können, verlangt die oppositionelle Aktionärsgruppe «NewGAM» die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung. Auf dieser soll das dem Liontrust-Angebot zugeneigte aktuelle GAM-Management durch eine neue Führung ersetzt werden.

NewGAM hält nach eigenen Angaben 9,2 Prozent aller GAM-Aktien und hat bei der Finma vor einigen Tagen die Absicht angemeldet, die Beteiligung auf über 10 Prozent aufzustocken. Bei der in Genf ansässigen Investorengruppe ist der französische Milliardär Xavier Niel tonangebend, der in der Schweiz zuvor als Eigentümer der Telekom-Firma Salt in Erscheinung getreten ist. Mit Albert Saporta ist auch ein selbst ernannter «Veteran» der Hedge-Fonds-Branche mit von der Partie. Zu der Gruppe gehört auch der Genfer Vermögensverwalter und Asset Manager Bruellan.

Das Trio vertritt den Standpunkt, dass die Kaufofferte von Liontrust dem wahren Wert von GAM nicht gerecht werde. Die Marke GAM, wie sie der legendäre Londoner Hedge-Fonds-Pionier Gilbert de Botton in den 1980er-Jahren erschaffen und zum Blühen gebracht hatte, müsse erhalten werden. Zu diesem Zweck gelte es die Übernahme zu verhindern und das bestehende GAM-Management auszuwechseln.

NewGAM verspricht Zusatzfinanzierung

NewGAM präsentierte am Donnerstag fünf neue Köpfe, die zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen werden sollen. Unter ihnen Brullean-Chef Antoine Spillmann, der den aktuellen GAM-Präsidenten David Jacob ablösen soll. Ein neuer CEO stehe ebenfalls bereit, sagte eine NewGAM-Sprecherin, ohne einen Namen zu nennen,.

Die Zukunft von GAM wird aber aller Voraussicht nach geklärt sein, noch bevor die Wahl auf der ausserordentlichen Generalversammlung stattfinden kann. Bereits am Freitag wird Liontrust nämlich den Prospekt mit dem Übernahmeangebot veröffentlichen. Die Frist, unter der die GAM-Aktionäre ihre Titel andienen können, beginnt am 26. Juni und dauert bis zum 21. Juli.

David Jacob ist seit 2017 GAM-Präsident und bei der oppositionellen Aktionärsgruppe nicht mehr willkommen. Bild: Charles Sturge

Die ausserordentliche Generalversammlung wird nach der eigenen Einschätzung von NewGAM aber erste ungefähr Mitte August stattfinden können. Der Antrag in Verbindung mit der Präsentation neuer Verwaltungsrats-Kandidaten und der Ankündigung konkreter Sanierungsmassnahmen für den Fall einer erfolgreichen Abwehr des Liontrust-Angebotes kann also als Mobilmachungsversuch der oppositionellen GAM-Aktionäre bezeichnet werden.

NewGAM verspricht nebst einer neuen Führung eine Zusatzfinanzierung für das Unternehmen in Höhe von 25 Millionen Franken in Form einer Wandelanleihe. Das vergleichsweise margenschwache, aber stark skalierbare Geschäft mit White Laber Fonds, die GAM im Auftrag und im Namen von Drittkunden verwaltet, könne zu einem besseren Preis veräussert werden, als dies in der Strategie von Liontrust vorgesehen sei, behauptet NewGAM. Die Gruppe verspricht auch, neue Synergien durch geeignete Partnerschaften zu schöpfen und ein wirkungsvolleres Kostenmanagement betreiben zu können.

Derweil bieten die Briten 0.6723 Franken pro GAM-Aktie, bezahlbar in Liontrust-Aktien. Derzeit bewegen sich die GAM-Aktien an der Schweizer Börse aber nur bei 0.565 Franken. Viel lässt sich daraus nicht ableiten ausser vielleicht, dass die Investoren weder die eine noch die andere Option für die Zukunft ihrer Firma für besonders attraktiv halten. In den nächsten Wochen werden sie dennoch Farbe bekennen müssen.

Der Börsenwert von GAM liegt unter 100 Millionen Franken. Noch vor wenigen Jahren war die Gesellschaft mit gegen 4 Milliarden Franken kapitalisiert. Verirrungen eines Fondsmanagers, der auch Investitionen im Greensillkontext geätigt hatte, leiteten den Abstieg ein.