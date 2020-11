Kommentar Auch an einer digitalen Generalversammlung lässt sich gut streiten Die Digitalisierung der Generalversammlungen wird die Aktionärsdemokratie nicht ausschalten. Aber verändern.

Maurizio Minetti.

Es gibt Generalversammlungen, die aus der Feder des Suspence-Altmeisters Alfred Hitchcock stammen könnten: ruhiger Anfang, zunehmende Intensität mit zahlreichen sich widersprechenden Wortmeldungen – und zum Schluss ein furioses Crescendo beim wichtigsten Traktandum. Undenkbar, dass die Aktionärsdemokratie nicht mehr auf diese Weise ausgelebt werden kann.



Doch genau in diese Richtung geht es. In der Coronakrise sind grosse Generalversammlungen von Unternehmen reihenweise abgesagt und ins Internet verlagert worden. Und das neue Aktienrecht sieht ab 2022 sogar explizit vor, dass Generalversammlungen nur noch virtuell stattfinden können; ohne Tagungsort, ohne jegliche physische Präsenz.



Gewiss: Abrupt wird der Übergang nicht sein, und es wird immer Unternehmen geben, die nach Corona grosse Generalversammlungen abhalten werden. Doch die Tendenz ist klar und auch nicht aufzuhalten. Man mag diesen Wandel bedauern. Aber er ist nur Ausdruck einer sich verändernden Gesellschaft, in der alles in den digitalen Raum übersiedelt. Für ältere Generationen könnte der Wechsel eine Zumutung sein, für jüngere aber ein Ansporn, bei Generalversammlungen überhaupt erst mitzumachen. Denn auch eine virtuelle Generalversammlung kann spannend sein. Nicht die Form ist entscheidend, sondern der Inhalt. Und dafür sind in erster Linie die Aktionäre verantwortlich. Auch im digitalen Raum.