Kommentar Aufmüpfige Pensionskassen

bleiben ungehört Schweizer Pensionskasse stimmen seit Jahren gegen Millionensaläre - und werden ignoriert. Ist das klug? Ein Kommentar von Beat Schmid. Beat Schmid

Die Ausgangslage ist klar: Die meisten grossen Schweizer Pensionskassen lehnen die Entschädigungen für das oberste Management der Credit Suisse und damit den Vergütungsbericht der Grossbank ab. Letztes Jahr haben 13 von 16 Pensionskassen gegen die Millionenvergütungen gestimmt. Die CS wiederum hält dennoch an den Kernelementen ihrer Vergütungspolitik fest und schüttet trotz massivem Kursrückgang der Aktie deutlich mehr ans Management aus. Das Gehalt von Konzernchef Tidjane Thiam steigt gar um 30 Prozent.

Weil die Credit Suisse an ihrer Entschädigungspolitik festhält, ist das Nein der Schweizer Vorsorgewerke zur selben an der nächsten Generalversammlung so sicher wie das alljährliche Böögg-Verbrennen am Sechseläuten. Die Grossbank meint, es sich leisten zu können, das Abstimmungsverhalten der grössten institutionellen Anleger der Schweiz zu ignorieren. Die CS-Verwaltungsräte denken wohl: Dank der Stimmen von grossen Investoren und Stimmrechtsverwalter aus dem Ausland werden wir durchkommen. CS-Präsident Urs Rohner wird wohl im Vorfeld ausgelotet haben, ob die grössten Aktionäre dem Vergütungsbericht zustimmen.

Doch ist es klug, die Pensionskassen Jahr für Jahr zu ignorieren? Statt sich vom CS-Verwaltungsrat auf der Nase herumtanzen zu lassen, könnten diese zum Schluss kommen, sich von den Aktien der CS und anderen Firmen, die permanent gegen die eigenen Governance-Richtlinien verstossen, zu trennen. Im Fall der CS hätten sie dies besser früher getan, denn seit Jahren verlieren sie damit nur. Eine weitere Eskalationsstufe bestünde darin, auf die Bankdienste der Grossbank zu verzichten.