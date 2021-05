Aussichten Ein Plädoyer für digitale Nachhaltigkeit und weniger Überwachung Viele denken, dass es bei Künstlicher Intelligenz nur um Big Data und maschinellem Lernen geht. Doch es geht auch um unsere Umwelt, Politik und Geschichte.

Edy Portmann.

Vorgeblich zum Wohle der Menschen versuchen sich gegenwärtig immer mehr globale Techkonzerne an der «Optimierung» unserer Welt, aufbauend auf der zunehmen-den Digitalisierung unserer Lebensumstände und -räume. Die Publizistin Kate Crawford, die sich in ihrer ganzen Karriere mit den Folgen grosser Datensysteme, des maschi-nellen Lernens und der künstlichen Intelligenz ausein-andergesetzt hat, zeigt in ihrem neusten Buch «The Atlas of AI» nun aber die weniger erfreu-lichen Seiten dieser Entwicklung auf.

Sie nimmt uns mit auf eine beklemmende Reise zu den Minen, in denen die für die Herstellung von Digitaltechnologie verwendeten Metalle abgebaut werden, bis hin zu den Logistikzentren, in denen Menschen im unerbittlichen Streben nach Wachstum und Profit mechanisiert werden. Crawford zeigt ferner, dass die riesigen Datensammlungen, die für die Nutzung dieser Technologien notwendig sind, wesentlich dazu beitragen können, bestehende Machtstrukturen zu festigen oder gar zu stärken. Unsere heutige Digitalinfrastruktur, so ihr Fazit, basiert auf den Visionen einer Tech-Elite, welche ihre eigenen Interessen verfolgt und dabei in Kauf nimmt, dass die Umwelt Schaden nimmt, dass sich soziale Ungleichheiten verschärfen und dass ihre Errungenschaften undemokratische Systeme stützen. Auch in der Schweiz spüren wir das immer stärker und so gerät unsere Demokratie, die heute auf Abstimmungen basiert, aber immer mehr mit algorithmischen (Entscheidungs-)Systemen automatisiert wird, zunehmend unter Druck. Über auf Freiwilligkeit basierende Abstimmungssysteme kann sich jeder selber seine Meinung bilden, aber Daten sollten nicht zweckentfremdet werden.

Viele von uns denken, dass es bei KI nur um Big Data und maschinellem Lernen geht, Kate Crawford belehrt uns eines Besseren und erinnert daran, dass es auch um unsere Umwelt, Politik und Geschichte geht. Aus den Fugen geratene, nicht nachhaltige Digitalsysteme, die nicht integrierend, sondern spaltend wirken, schaden unserer direkten Demokratie ebenso wie unserer Gesellschaft. Die Pandemie zeigt deutlich auf, wie Frei-williges jederzeit obligatorisch, wie temporäre Digitalinfrastrukturen plötzlich dauerhaft und Überwachung immer akzeptierter werden kann. Nicht nur wir Schweizer-innen und Schweizer sollten möglichst schnell umdenken und dabei erkennen, dass eine nachhaltigere Welt auf uns wartet. Wir sollten unsere Augen öffnen, damit wir sehen können, dass die Antwort auf unsere Fragen, wie wir nachhaltig mit uns, unseren Gesellschaften und unserem Planeten leben können, vor unserer Nase liegt. «Biomimetik» steht für Innovationen nach dem Vorbild der Natur; mit ihr kann etwa aus einem Blatt eine ressourcenschonende Solarzelle gebaut werden. Über Jahrmillionen haben unsere Organismen nämlich gelernt, was sich bewährt und was angemessen ist. Präzise danach sollten wir vermehrt suchen. Und so verhält sich etwa auch unser Gehirn, also eher wie eine Small-Data- und nicht wie eine Big-Data-«Maschine».

Unsere Natur geht also mit Ressourcen sparsam um, und genau das sollten wir auch. So wird eine natürliche «Zweckbegrenzung» immer wichtiger, um den schleichenden Prozess einer nicht nachhaltigen Digitaltechnologie hin zu vermeintlich selbstverständlich gewordenen Überwachungs-systemen zu verhindern. So sollten wir uns heute umso mehr im Klaren darüber sein, was denn der Zweck für eine Datensammlung und -verarbeitung ist. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass personenbezogene Daten nur dann für einen neuen Zweck verwendet werden können, wenn dieser entweder mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist, eine Einwilligung vorliegt oder eine klare, gesetzlich festgelegte Verpflichtung besteht. Wenn der Zweck nicht begrenzt werden kann, sollten solche Systeme vielleicht nicht gebaut und/oder eingesetzt werden.