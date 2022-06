Aussichten Haben wir den Zenit der Digitalisierung überschritten? In der Krise bietet sich uns in der Schweiz die einmalige Chance, selber neue Technologien zu entwickeln, die nachhaltiger sind.

Edy Portmann.

Nach Ansicht des Internetaktivisten Aral Balkan, der uns vor dem Silicon Valley und dessen Start-up-Kultur warnt, haben wir ein «Big-Tech»-Konzernproblem. Dieses zeigt sich in der Wechselwirkung zwischen Überwachung und Kapitalismus. Im erstgenannten geht es um die Anhäufung von grossen Datenmengen (Big Data) und im zweitgenannten um die Anhäufung von Reichtum. Balkan fragt, was passiere, «wenn diejenigen mit ihren angesammelten Vermögen nun in Überwachungssysteme investieren, die ihnen Einblicke in all unsere Leben geben, die sie dann ausnutzen, um noch mehr Reichtum anzuhäufen». Für ihn ist klar: Dies führt zu Rückkopplungs­schleifen, die auch unter dem Begriff «Überwachungs­kapitalismus» bekannt sind.

Vor kurzem twitterte hierüber der Webprogrammierer David Heinemeier Hansson, der Autor von «Ruby on Rails», einem Framework für die Entwicklung dynamischer Webservices, dass wir keinesfalls noch mehr Big-Tech bräuchten, da wir sonst daran erstickten: «Wenn es keinen weiteren Marktanteil mehr gibt, dann ist es genug, dann bekommen wir das, was wir bekommen haben. Es ist Zeit für einen ethischen Neustart, es ist Zeit für Small-Tech.»

Ich stimme ihm als Mitgründer einer solchen Initiative zu, die anders als Big-Tech und Big-Data sowie deren Ausbeutung per maschinellem Lernen, auf Small-Data baut. Laut Balkan sind «Small-Tech»-Initiativen, die sich aus «Werkzeuge für alle, die individuelles Wohlergehen steigern und nicht mehr die Unternehmensgewinne von Valley-Konzernen» zusammensetzen, nämlich das «Gegengift» zu Big-Tech.

Meine Small-Tech-Stiftung fördert etwa die Anwendung von künstlicher Intelligenz mit abgestuften Wahrheitswerten, die zwischen wahr und falsch liegen können, für soziale Herausforderungen. Unser Ansatz verbindet natürliche mit künstlicher Intelligenz und das inklusiv und nicht exklusiv. Unser Ansatz ruht dabei im Quechua-Konzept «Sumac Kawsay», das «ein Leben im Einklang miteinander und mit der Natur» anstrebt. Wir verarbeiten Daten so, dass unser maschinelles Lernen humanes Denken unterstützt. Auf diese Weise schaffen wir interaktive, verständliche Digitalwerkzeuge, die unsere «Intelligenzen» ergänzen, anstatt sie zu ersetzen. Als Humanisten helfen wir der ­Gesellschaft so, den Wert des Menschen in einer digitalen und globalisierten Welt hervorzuheben.

Laut Balkan leben wir aber in einer kritischen Zeit, in der wir uns mit psychologischen, gesellschaftlichen sowie ökologischen Notfällen konfrontiert sehen. Sumak Kawsay besagt, dass wir mit Blick auf die ersehnte «Harmonie mit unserer Gemeinschaft und Familien, sowie der Natur und dem Universum», gründlich nachdenken müssen, um ein «Leben in Fülle» zu führen. Warum investieren wir dann aber immer noch in Start-ups? Warum nicht in nachhaltigere Alternativen? Indem wir in Start-ups investieren, verhalten wir uns wie eine unbezahlte Forschungsabteilung für das Silicon Valley: Wenn die Start-ups erfolgreich sind, werden diese oft von Big-Tech-Konzernen wie Google gekauft. Wenn sie aber scheitern, bezahlen wir die Rechnung.

In der Krise bietet sich uns in der Schweiz, laut Balkan, die einmalige Chance, selber neue Technologien zu entwickeln, die nachhaltiger sind: «Wir haben die Möglichkeit, Werkzeuge zu entwickeln, die sowohl attraktiv als auch nützlich sind; alltägliche Instrumente also, die nicht bloss geschaffen werden, um uns auszubeuten, sondern vielmehr, um uns zu stärken.» Lasst uns also nochmals nachdenken und uns fragen, in was für einer Welt wir leben wollen. Wir sollten uns individuell doch dringend mit dem Aufbau einer nachhaltigeren Welt a la Sumak Kawsay beschäftigen. Wenn wir uns bisher noch nicht damit beschäftigen, dann sollten wir das schnell ändern. Wir alle sind gefordert, für ein Leben in Fülle mitanzupacken. Ich zähle also auch auf Sie!