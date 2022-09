Aussichten Tiefgang statt Oberflächlichkeit Was die Digitalisierung der Arbeitswelt, intellektuelle Tugenden und Fake News miteinander zu tun haben.

Magdalena Hoffmann. Bild: Philipp Schmidli

Manchmal fügen sich voneinander unabhängige Diskussionen und Seminare wie Puzzleteile zu einer Erkenntnis zusammen. So ist es mir diese Woche ergangen: Eine Diskussion über die Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Arbeitswelt gesellte sich zu den Eindrücken eines Seminars über intellektuelle Tugenden sowie eines Kurses zu «Fake News». Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was die Digitalisierung der Arbeitswelt, intellektuelle Tugenden und Fake News miteinander zu tun haben. Die gemeinsame Klammer ist, so meine Einsicht, dass wir allen Grund haben, Sorge zu tragen, um die Bewahrung unserer Konzentrationsfähigkeit. Diese Erkenntnis ist weder bahnbrechend noch neu. Gleichwohl ist sie mir eingefahren, da ich die Bedeutung unserer Konzentrationsfähigkeit noch nie in diesem grösseren Kontext reflektiert habe. Die folgenden drei Argumente untermauern diese Wichtigkeit.

Erstens: Eine gute Konzentrationsfähigkeit ist die Grundlage vieler intellektueller Tugenden.

Unter intellektuellen Tugenden versteht man in der Philosophie positive kognitive Charakterzüge, die auf Wissen ausgerichtet sind. Als solche intellektuellen Tugenden gelten etwa Aufgeschlossenheit, Neugierde, aber auch Aufmerksamkeit, Gründlichkeit und Hartnäckigkeit. Gerade die drei letztgenannten zeigen gut auf, wie sehr intellektuelle Tugenden auf eine gute Konzentrationsfähigkeit angewiesen sind: Aufmerksam jemandem zuzuhören oder einen Text zu lesen, erfordert viel Fokussierung, eben Konzentration. Das Gleiche gilt für intellektuelle Gründlichkeit, die sich nicht mit blossen Statements oder einer oberflächlichen Lektüre zufriedengibt und stattdessen tiefer bohrt. Ähnlich verhält es sich mit der intellektuellen Hartnäckigkeit, die nicht vorschnell aufgibt, wenn es mal mühsam wird und sich einem nicht alles sofort erschliesst.

Zweitens: Eine gute Konzentrationsfähigkeit macht resistenter gegen die Verführungen sozialer Medien, darunter Fake News.

Soziale Medien sind Quellen der Zerstreuung. Ständig unterbrechen wir unsere Tätigkeiten, um zu schauen, was zuletzt gepostet, geteilt oder gelikt wurde. Durch Unterbrechungen leidet aber unsere Konzentration, es passieren öfter Fehler u.a. auch bei der Einschätzung der Seriosität von Meldungen. Diese Fehler werden noch durch die Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie begünstigt, die mit reisserischen Titeln, schockierenden Neuigkeiten und vereinfachenden Überschriften für zusätzliche Ablenkung sorgt. Wer sich diesen Mechanismen zu entziehen weiss, dürfte weniger anfällig sein, Fake News zu glauben und zu verbreiten.

Drittens: Eine gute Konzentrationsfähigkeit ist im Rahmen der Digitalisierung der Arbeitswelt zentral für die menschliche Unersetzbarkeit.

Die Digitalisierung der Arbeitswelt verändert die Art und Weise des Arbeitens fundamental und in einer bisweilen rasanten Geschwindig­keit. Neue ­Programme sind zu erschliessen, neue Onlineformate auszuprobieren und neue Kollaborationsformen zu erkunden. Dies setzt alles eine hohe und andauernde Lernbereitschaft voraus, die wiederum auf eine hohe Konzentrationsfähigkeit angewiesen ist.

Je besser wir in der Lage sind, uns zu konzentrieren und an unsere kognitiven Grenzen zu gehen, desto grösser die Chancen, dass wir berufliche Aktivitäten realisieren, die von hohem Wert und schlecht zu kopieren (und zu ersetzen) sind. Der amerikanische Informatiker und Buchautor Cal Newport nennt letztere Aktivitäten «Deep Work», auf die es zunehmend ankäme, um angesichts der durch die Digitalisierung ausgelösten Veränderungen zu bestehen.

Überzeugt? Dann stellt sich die Frage, wie wir denn Sorge um die Bewahrung unserer Konzentrationsfähigkeit tragen können. Ein Vorschlag dazu: Konzentrieren Sie sich zehn (!) Minuten und formulieren Sie für sich drei individuelle Massnahmen. Und – hat es geklappt?