Aussichten Von der Kunst, im Gespräch zu sein Interaktion, Intelligenz und Information werden in einer rein digitalen Welt anders definiert als in einer analogen. Als Folgen verkennen die Maschinen unsere Bedürfnisse immer stärker und rauben uns so unsere menschliche Entscheidungsfähigkeit.

Edy Portmann.

Es existiert heute ein obskurer Kult rund um Algorithmen. Dieser wird zum einen durch die Profitgier von grossen Plattformunternehmen wie etwa Amazon, Google und Facebook, zum anderen aber auch durch die Art, wie wir Menschen diesen Kult rezipieren, angetrieben. Da Plattformunternehmen ihre ureigenen Ziele verfolgen, werden wir von diesen oft als kleine Rädchen im Getriebe ihrer Maschinenintelligenz gesehen.

Dieser sehr reduktionistischen Sichtweise widersprach der «Kybernetiker» Gordon Pask (1928–1996), welcher sich für menschliche Werte, die wir im Folgenden beleuchten, engagierte, bereits vor mehr als 50 Jahren. Kybernetik umschrieb er dabei ganz im Sinne dieser Werte als eine «Wissenschaft oder Kunst, vertretbare Metaphern zu manipulieren, zu zeigen, wie sie konstruiert werden können und was sich aus ihrer Existenz ableiten lässt».

Bereits in den 1960er-Jahren erdachte sich Pask eine Welt, in der Maschinen nicht nur unsere Fragen beantworten, sondern uns auch aktiv in Gespräche verwickeln sollten. Im Unterschied zu dem, was Amazon, Google und Facebook mittlerweile etabliert haben, ging es in seinen Projekten tatsächlich um Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen, während die heutigen Technologien meist nur dazu dienen, uns von irgendetwas abzulenken. Die Maschinenintelligenz der Silicon-Valley-Unternehmen offenbart sich häufig als solipsistisch und spaltet uns Menschen digital von unserer Umwelt ab, anstatt uns durch Interaktionen mit unserer analogen Welt zu verbinden. Anders als Pasks Kybernetikprojekte zielen die Valley-Unternehmen darauf ab, willige Assistenten zu bauen, mit denen man sich nicht auseinandersetzt, sondern ihnen nur befiehlt.

Viele der Entwickler rund um die Plattformunternehmen, die sich mit Maschinenintelligenz beschäftigen, gehen davon aus, dass unser Gehirn eine Art «denkende Maschine» sei. Pask aber verstand das menschliche Gehirn eher als «Interaktionsmaschine». Wenn wir das Gehirn nur als eine Art denkende Maschine betrachten, dann können wir Forscher mit dem Nachbau doch künstliche Intelligenz schaffen. Jedoch hilft uns Menschen nur Interaktion, uns in einer unbestimmten Welt zurechtzufinden, die wir so noch nie erlebt haben. Künstliche Intelligenz setzt das Denken in die Maschine, Pask hingegen würde argumentieren, dass Intelligenz eine Folge von Interaktion ist; sie liegt weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Sie ist eher Manifestation einer intelligenten Dynamik als etwas, das entweder im Menschen oder der Maschine vorhanden ist.

Das bedeutet letztendlich aber auch, dass Amazon, Google und Facebook davon ausgehen, dass wir Menschen zwar die Wahl haben, aber aufgrund fehlender Interaktion mit ihren Maschinen keine Entscheidungsgewalt. Denn, wie bereits gesagt, spiegelt sich in ihrer mechanistischen Auffassung die Vorstellung, dass Intelligenz im Inneren ihrer Plattformen liegt und nicht in der Interaktion mit dem Nutzer. Aus dieser (unternehmerischen) Sicht ist Information etwas, das in einem Satz zu uns Nutzer kommt. Nach Pask ist ein sogenannter Satz aber eher ein Auslöser für uns, das zu manifestieren, was wir bereits wissen. Wir bringen das dann mit dem zusammen, was der Auslöser in der Botschaft ist, damit wir die Wechselwirkung für das verstehen, was auf uns zukommt.

