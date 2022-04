Aussichten Wie sich die Post zu einer «Tech-PTT» (zurück-)entwickeln könnte Der Vorteil eines öffentlichen Dienstleistungs- und Infrastrukturunternehmens wäre: Es ist bereits reguliert.

Edy Portmann.

Heute muss alles digitalisiert sein. Analog, so scheint es, liegt nicht im Trend. Entsprechend schlägt auch der «Expertenbericht zur Änderung des Grundversorgungsauftrags der Post», der unter der Leitung von alt Ständerätin Christine Egerszegi erstellt wurde, vor, bis ins Jahr 2030 Dienstleistungen wie etwa die A-Post ganz abzuschaffen.

Digitale Dienstleistungen sollen jedoch von Privatkonzernen ausgebaut werden, was Economiesuisse begrüsst. Private Tech-Dienstleistungen ausserhalb unserer öffentlichen Infrastrukturen sind aber eben leider auch ausserhalb unseres Service public. «Die Zeiten ändern sich», so Egerszegi, weshalb «wir in unseren Briefkästen immer weniger Briefe finden und uns dringende Nachrichten per Whatsapp erreichen». Aber ist unsere öffentliche Infrastruktur wirklich so antiquiert und das Digitale tatsächlich die Zukunft?

Vor kurzem publizierte Stephen Case, der Gründer von «America Online» (AOL), ein Buch mit dem Titel «Die dritte Welle», in welchem er «Gewinnerstrategien für die Zukunft der Techbranche» vorstellte. In der ersten Welle verbanden wir uns, dank Unternehmen wie AOL, mit dem Internet. In der zweiten, von Techkonzernen wie Facebook und Instagram, zu dessen Mutterkonzern Meta auch der obengenannte Messagingdienst Whatsapp gehört, ausgelösten Tsunamiwelle entstand im Internet eine globale Plattformökonomie. Die dritte, gerade eben anrollende Welle soll uns nun aber, als Fusion der analogen mit der digitalen Welt, auch ein reguliertes «Internet of Everything» (dt. «Internet von allem») bringen.

Auf der dritten Welle «surfend», könnte sich die Post zu einer «Tech-PTT» (zurück-) entwickeln. Ein solcher «Post-, Telefon- und Telegrafenbetrieb» (PTT) wäre, und das ist der Hauptauslöser der nun neuanrollenden Internetwelle, als öffentliches Dienstleistungs- und Infrastrukturunternehmen nämlich bereits reguliert. Denn stimmt’s, auch Sie würden Ihre Gesundheitsdaten nicht dem Meta-Konzern anvertrauen? Oder die schulischen Daten Ihrer Kinder? Der digitale Teil dieser Tech-PTT, für welchen die Reintegration des öffentlichen Dienstleister Swisscom nicht ausgeschlossen sein sollte, hätte meines Erachtens bei einem so erweiterten Leistungsauftrag durchaus Potenzial, sich zu einem zuverlässigen, öffentlichen Techunternehmen zu mausern.

Dass wir Schweizerinnen und Schweizer solche Ideen nicht – zumindest – diskutieren, empfinde ich als verspielte Chance. Unser Rechtsstaat definiert das Recht öffentlicher Infrastrukturen über eine «Res publica» («öffentliche Sache»). Unser Service public ist heute eine solche öffentliche Angelegenheit und sollte auch morgen noch eine solche Sache sein. Daher wird er auch über öffentliches Recht organisiert, das uns Schweizern «längere Spiesse» gegenüber Privaten wie eben den globalen Techkonzernen schafft, die bei uns über Privatrecht organisiert werden. Dieses Recht umfasst neben den Infrastrukturen von Post und Swisscom auch alle weiteren Dienstleistungen, die dem Gemeinwohl zugutekommen.

Als öffentliches Unternehmen sollte der Grundversorgungsauftrag der postalischen Service-public-Infrastruktur bereits heute darin bestehen, als eine Art Schnittstelle das Analoge mit dem Digitalen zu verbinden. Der analoge Teil, der sich in meiner Vorstellung auch 2030 immer noch um die physische Geld-, Brief- und Paketlogistik dreht, könnte sich bis dahin mit einem digitalen Teil zu einem öffentlichen «Post-, Telefon- und Techbetrieb» wandeln. Wir brauchen wieder viel mehr Mut, wie wir ihn zu Beginn unserer Bundesverfassung und der anschliessenden Gründung unserer postalischen Infrastruktur aufbrachten, damit wir es uns zutrauen, öffentliche Techunternehmen für unsere Gemeinwohlökonomie zu fördern. Nur so können wir im globalen Umfeld unser Recht durchsetzen und unsere Freiheiten bewahren.