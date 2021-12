Aussichten Wie viele Fehltritte dürfen sich (oberste) Führungskräfte erlauben? Einzelne Fehltritte von Führungskräften sind noch tolerabel. Schwieriger wird es, wenn sich die Fehltritte mehren, sodass Zweifel aufkommen, ob es sich überhaupt um eine integre Person handelt.

Magdalena Hoffmann.

Kürzlich hat ein Verwaltungsratspräsident die in der Schweiz geltenden Quarantäne-Regeln gebrochen und damit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Reaktionen darauf lassen sich grob in zwei Lager unterscheiden: Das «Rigorismus-Lager» ist empört, denn dies hätte ihm nicht passieren dürfen; entsprechend unnachgiebig wird der Rücktritt gefordert. Das «Nachsichtigkeits-Lager» gibt zu bedenken, dass das Ganze zwar ungeschickt und dumm gewesen sei, ein Rücktritt aber übertrieben sei.

Auch wenn die Frage nach dem Rücktritt nahe liegt, lautet die interessantere, weil grundsätzlichere und über das Eingangsbeispiel hinausgehende Frage: «Wie viele Fehltritte dürfen sich (oberste) Führungskräfte erlauben?» Geht man davon aus, dass die wichtigste Ressource für die Autorität einer obersten Führungskraft qua Vorbildfunktion ihre Integrität ist, lässt sich die Frage noch weiter präzisieren: «Wie viele Fehltritte dürfen sich oberste Führungskräfte als Vorbilder erlauben, ohne ihre Integrität zu verlieren?». (Schwerwiegende Fehler, die auch schon beim einmaligen Vorkommen zum Rücktritt führen können, blende ich hier aus).

Ich möchte diese Frage mit einem Exkurs zu Aristoteles zu beantworten versuchen. Denn rund um die Figur des guten Menschen in Aristoteles’ Werk «Die Nikomachische Ethik» – die ich im Folgenden der Argumentation wegen mit der integren Führungskraft vergleiche – hat sich in der Philosophie eine lebhafte Diskussion um ihre Fehlbarkeit entwickelt, die auch für unsere Frage interessante Hinweise liefert.

Zusammengefasst geht es in dieser Debatte darum, wie stabil eine Tugend, d.h. eine durch Gewohnheit und stetiges Praktizieren erworbene, exzellente Charaktereigenschaft, tatsächlich ist. Erlaubt sie seltene «Ausreisser» und ist sie damit einem Seiltänzer ähnlich, der durch einen suboptimalen Schritt kurz ins Wanken gerät, ohne zu stürzen? Oder lässt die Tugend keine Ausnahmen zu, da auch nur ein einziger Fehltritt bereits zum Absturz führt?

Die Befürworter der Ausnahmslosigkeit der Tugend machen geltend, dass der gute Mensch bei Aristoteles so konzipiert ist, dass es gar keine Quelle der Fehlerhaftigkeit mehr gibt: Er macht weder kognitive noch moralische Fehler, auch Willensschwäche ist ihm fremd.

Nun, spätestens hier endet die Analogie zwischen dem guten Menschen bei Aristoteles und der integren Führungskraft in der Gegenwart. Unfehlbarkeit ist nicht unser Massstab. Bleibt also zu fragen, wie die andere Seite uns womöglich weiterhelfen kann. Diejenigen Philosophen, die sich für eine gewisse Fehlertoleranz beim guten Menschen bei Aristoteles aussprechen, argumentieren wie folgt: Eine Tugend erwirbt man durch Gewohnheit und das stetige Praktizieren einer tugendhaften Handlung, d.h. es handelt sich dabei um eine langwierige und anspruchsvolle Angelegenheit. Besitzt man aber erst einmal die Tugend, dann verliert man sie aber auch nicht so schnell – denn ebenso wenig, wie vereinzelte tugendhafte Handlungen bereits als Tugend gelten, ebenso wenig sind vereinzelte Fehltritte mit deren Verlust gleichbedeutend. Einzelne sogenannte «out of character»-Handlungen, die nicht typisch für den jeweiligen Tugendträger sind, sind demnach tolerabel.

Auf die integre Führungskraft übertragen, bedeutet das, dass einzelne, für sie eher untypische Fehltritte noch tolerabel sind. Schwieriger wird es, wenn sich die Fehltritte mehren, sodass Zweifel aufkommen, ob es sich überhaupt um eine integre Person handelt. Letztlich muss das Verhältnis stimmen: Wer ansonsten beständig integer handelt, wird durch einen seltenen Fehltritt zwar ins Wanken geraten, aber nicht abstürzen. Wer allerdings zwischen integrem Handeln und nicht-integrem Handeln hin und her schwankt, ähnelt nicht mehr einem Seiltänzer, der mal ins Wanken gerät, sondern einem Betrunkenen. Und wer mag schon von einem Betrunkenen geführt werden?