Aussichten Wieso die höchste Kunst des Krieges der Krieg gegen den Krieg ist Die Paradoxie der Kunst des Krieges liegt in ihrem Gegenteil: Ohne Blutvergiessen, aber mit Weisheit, Mitgefühl, Disziplin und Anpassungsfähigkeit wird aus der Kriegs- eine Friedenskunst.

Edy Portmann.

Ob wir es wollen oder nicht: Krieg ist Teil unseres Lebens. Ganz nüchtern betrachtet, liegt es in der Natur vieler Lebewesen, zu kämpfen, ihre Gegner zu besiegen und zu dominieren. Dieses Verhalten sehen wir auch bei uns Menschen. Nicht nur im Krieg, sondern auch im weltweiten Kapitalismus, bei Onlinespielen sowie in den sozialen Medien. Und wenn wir uns einmal nicht gerade mit Konflikten in der Aussenwelt beschäftigen, führen wir häufig einen Kampf gegen uns selbst.

Das Buch über die «Kunst des Krieges» von Sunzi, einem grossen General und taoistischen Philosophen, der vor 2500 Jahren im alten China lebte, enthält viele Ratschläge, wie wir mit diesem destruktiven Teil der Natur umgehen können.

In seinem Werk, welches in einer ähnlich herausfordernden Zeit wie der aktuellen, das heisst also voller Ungereimtheiten und Konflikte, geschrieben wurde, erläutert Sunzi Taktiken und Strategien, wie wir uns in unseren alltäglichen Auseinandersetzungen verhalten und, was wohl noch wichtiger ist, wie wir diese gewinnen können. Er erläutert, was Truppen stark macht, wie man sich Feinden nähert und wie Agenten eingesetzt werden können, um Informationen zu sammeln oder aber um «Fake News» zu verbreiten.

Sein Wissen lässt sich nun auch in unserem Alltag nutzen, in dem wir uns nicht mit Blutvergiessen, aber oftmals mit vertrautem, medialem Wahnsinn beschäftigen müssen. Denn abgesehen von Ratschlägen für den Kampf, enthält die Schrift auch eine tiefgründige philosophische Seite.

So vertritt Sunzi etwa die Ansicht, dass «Krieg nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf und dass seine vollendetste Form darin besteht, Feinde zu besiegen, ohne zu kämpfen». Um das zu bewerkstelligen, betont er immer wieder den Einsatz von Intelligenz anstatt roher Gewalt und lehrt, wie auf kluge Weise gewonnen werden kann.

Nach Ansicht Sunzis sollten wir über genügend Kenntnis verfügen, um diejenigen Strategien wählen zu können, die uns zum Sieg führen werden. Um dann zu gewinnen, rät er uns unter anderem auch, auf Täuschung zurückzugreifen: «Wenn du fähig bist, täusche Unfähigkeit vor; wenn du Truppen aufstellst, tu so, als wärst du nicht fähig. Wenn du nah bist, erscheine in der Ferne; wenn du fern bist, erscheine in der Nähe.»

Im Abschnitt zu den «neun Veränderungen» lehrt uns Sunzi, wie zentral es ist, auch in einer Auseinandersetzung Harmonie und inneren Frieden zu finden. Wir sollten dabei nicht zu leichtsinnig sein, aber auch keine Feiglinge. Es ist nämlich gefährlich, sich leicht aus der Ruhe bringen zu lassen, denn es ist sehr leicht, jähzornige Menschen in einen Kampf zu verwickeln. Dies scheint mir eine wichtige Lektion für unser Onlineverhalten in und mit sozialen Medien, denn wenn wir uns ständig an provokanten Kommentaren von Internettrollen stören, führt dies nur zu sehr anstrengenden und sinnlosen Kämpfen, die wirklich unnötig sind.

Die Kunst des Krieges lehrt uns, wie wir solche Konfrontationen richtig einschätzen und gewinnen können. Anstatt sich auf Gewalt zu konzentrieren, rät das Buch, zu messen und zu berechnen, unsere Antagonisten und uns selbst zu kennen, damit wir siegen können, bevor wir auch nur einen Zug machen. Sunzi lehrt uns, wie wir schlauer als unsere Gegner werden, diese täuschen sowie manipulieren und so jede Situation zu unserem Vorteil nutzen können. Gleichzeitig fordert er uns auf, zu versuchen, kampflos zu siegen, um Leiden so weit wie möglich zu vermeiden. Wenn es uns gelingt, unsere Opponenten ohne Blutvergiessen zu besiegen, mit Weisheit und Mitgefühl zu führen und gleichzeitig Disziplin zu wahren und uns an die sich verändernde Umwelt anzupassen, dann kann aus «Krieg» durchaus eine «Kunst» werden.