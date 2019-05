Brack.ch gewinnt Digital

Commerce Award 2019 Der Aargauer Onlinehändler Brack mit seinem Logistikzentrum in Willisau wurde für seine Wandlungsfähigkeit ausgezeichnet.

Im Zürcher X-Tra wurde Brack zum Digital-Commerce-Champion gekürt. (Bild: PD)

Am Mittwochabend wurden die Digital Commerce Award 2019 vergeben. Dabei wurde Brack.ch zum «Champion 2019» gekürt. Der Aargauer Onlineshop nahm damit den Award als achter Digital Commerce Champion nach Galaxus (2x), ExLibris, DeinDeal, PKZ, Zalando und Freitag entgegen. Laut der 19-köpfige Jury konnte Brack mit seiner Wandelfähigkeit überzeugen: So sei es dem im Elektronikbereich verwurzelten Onlineshop gelungen, sich in den vergangenen 12 Monaten zum veritablen Online-Warenhaus zu entwickeln.

Im Vorfeld der Preisverleihung besuchten Händler, Hersteller und Brands die Connect – Digital Commerce Conference in Zürich. Insgesamt besuchten mehr als 700 Teilnehmer die Konferenz, Preisverleihung und an die im Anschluss folgenden Veranstaltungen.