Autobahn Bald müssen Sie keine Vignette mehr ans Auto kleben – und wo es den grössten Rabatt gibt In den letzten Jahren hat sich eingebürgert, dass bei Discountern die Autobahnvignette zum Teil stark vergünstigt bezogen werden kann, sofern man für einen gewissen Betrag einkauft. Das dürfte auch nach der Einführung der elektronischen Vignette im nächsten Jahr so bleiben.

Letztes Jahr wurden über 9 Millionen Vignetten verkauft, davon zwei Drittel im Inland. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Es ist ein Ritual für alle Autofahrerinnen und Autofahrer: Jedes Jahr müssen sie die alte Autobahnvignette von der Windschutzscheibe kratzen und die neue aufkleben. Die Vignette wurde 1985 eingeführt und kostete damals 30 Franken, zehn Jahre später stieg der Preis teuerungsbedingt auf 40 Franken. 40 Franken für die Dauer von 14 Monaten kostet die Autobahnvignette auch heute noch – theoretisch. Denn wer rechtzeitig auf Aktionsangebote achtet, bekommt sie unter Umständen günstiger, zum Teil sogar zum halben Preis.

Dieses Jahr gab es die Vignette zum Beispiel am 1. Dezember bei Lidl für 24.90 Franken ab einem Einkauf von 70 Franken. Wer es erst am 2. oder 3. Dezember in den Lidl schaffte, erhielt sie immerhin noch für 29 Franken. Die Autobahnvignette bietet Lidl Schweiz seit 2020 an. «Diese Aktion läuft sehr gut und stösst auf grosse Beliebtheit bei unserer Kundschaft», sagt eine Sprecherin. Bei Aldi musste man am 1. Dezember für 100 Franken einkaufen, um die Vignette zum halben Preis zu bekommen. «Diese eintägige Aktion kam wieder sehr gut an und die Nachfrage war gross», heisst es bei Aldi Suisse.

Etwas knausriger ist Denner, wo die Vignette für 35 Franken ab einem Einkauf im Wert von 100 Franken zu haben ist. Dafür gilt die Aktion der Migros-Tochter den ganzen Monat. Denner bietet bereits seit mehr als 15 Jahren Aktionen im Zusammenhang mit der Autobahnvignette an. «Zahlen machen wir nicht öffentlich, die Nachfrage ist aber unverändert hoch», sagt ein Sprecher. Darüber hinaus gibt es den Kleber auch bei diversen anderen Händlern günstiger beim Bezug gewisser Waren oder Dienstleistungen.

Konsumentenschutz: Vergünstigung ist unproblematisch

Da solche Aktionen nur solange Vorrat gelten, kommen nicht immer alle Konsumentinnen und Konsumenten zum Zug. So könnte der Eindruck von Lockvogelangeboten entstehen. Doch wer sich in Konsumentenforen umschaut und mit Autofahrern spricht, merkt schnell: Die Vignetten sind kaum je ausverkauft. Wer zudem in diesen Läden einen genügend grossen Einkauf aufteilt oder einen freundlichen Kassierer erwischt, kann unter Umständen auch zwei oder noch mehr vergünstigte Vignetten ergattern, obwohl das offiziell nicht vorgesehen ist.

Auch bei der Stiftung für Konsumentenschutz erachtet man die Vergünstigung durch Detailhändler oder anderer Anbieter grundsätzlich als unproblematisch, wie es auf Anfrage heisst. «Den Autofahrern ist bekannt, dass die Vignette normalerweise 40 Franken kostet. Ob sie diesen Preis zahlen oder eine Aktion bevorzugen, die an gewisse Auflagen wie zum Beispiel einen Mindesteinkauf gebunden ist, kann jeder Konsument für sich entscheiden», heisst es beim Konsumentenschutz.

Klebevignette bleibt vorerst im Einsatz

Dabei gibt es für die klassische Vignette bald elektronische Konkurrenz. Im Verlauf des nächsten Jahres wird die E-Vignette eingeführt. Diese hat unter anderem den Vorteil, dass man bei einem Fahrzeugwechsel oder einer Wechselnummer keine zusätzliche Vignette kaufen muss. Über den genauen Einführungszeitpunkt der E-Vignette entscheidet der Bundesrat voraussichtlich im ersten Quartal 2023. Die elektronische Vignette wird man direkt über einen Webshop des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit beziehen können, bezahlt wird per Kreditkarte oder Twint.

Die E-Vignette wird die bisherige Klebevignette jedoch nicht ersetzen; es werden beide Varianten parallel im Einsatz sein – zumindest vorerst. Beträgt der Anteil der Klebevignette weniger als 10 Prozent aller verkauften Klebevignetten und E-Vignetten, wird die Klebevignette abgeschafft. «Wie lange es dauert, bis die 10 Prozent unterschritten sind, lässt sich nicht vorhersagen», heisst es beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit.

Bei den Discountern ist man sich der Umstellung bewusst. Ein Ende der Aktionen scheint nicht in Sicht: «Die Entwicklungen rund um die E-Vignette beobachten und prüfen wir genaustens, sodass wir künftig auch Anpassungen vornehmen können», heisst es etwa bei Lidl Schweiz. Auch bei Denner prüft man, «ob und wie wir die beliebte Aktion künftig weiterführen können», so ein Sprecher.

Übrigens: Wer am 1. Februar noch immer keine aktuelle Vignette auf der Windschutzscheibe hat, bezahlt eine Busse von 200 Franken. Der Kauf der Vignette kommt da noch obendrauf.