Das Frühjahr ist die Zeit der Autohändler. In dieser Jahreszeit schreiten die Autofahrerinnen und Autofahrer in der Schweiz am häufigsten zum Kauf eines neues Fahrzeugs. Doch nachdem es in den vergangenen Jahren schon coronabedingt geharzt hat, kommen jetzt noch neue Probleme hinzu.

In den ersten drei Monaten des Jahres sind in der Schweiz rund 82'000 neue Fahrzeuge in den Verkehr gesetzt worden, wie das Bundesamt für Statistik in dieser Woche mitteilte. Davon waren rund 54'300 Personenwagen, also Autos.

Verglichen mit den Vorjahren, die auch schon deutlich hinter den Zahlen vor Corona lagen, ist das nochmals ein Rückgang, und zwar um rund 7,7 Prozent. Es handelt sich sogar um ein historisches Tief: In keinem Jahr seit 2006, soweit reichen die BFS-Daten zurück, waren weniger Autos immatrikuliert worden im ersten Quartal.

Den erneuten Rückgang erklärte die Vereinigung der Autoimporteure, Auto-Schweiz, Anfang April unter anderem mit dem Ukraine-Krieg. Dieser habe die Lage «noch einmal drastisch verschärft». Nebst den noch immer fehlenden Mikrochips seien nun auch weitere Zulieferprodukte knapp geworden, beispielsweise Kabelbäume aus ukrainischen Fabriken.

Es werde dauern, bis solche Produkte andernorts hergestellt werden könnten, liess sich ein Auto-Schweiz-Mediensprecher zitieren. Kundinnen und Kunden müssten sich in Geduld üben.

Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge auf dem Vormarsch

Elektrisch betriebene Autos sind im Trend. Keystone

Allerdings haben die Engpässe dem Trend hin zu elektrisch betriebenen Fahrzeugen nichts anhaben können. Mit rund 8800 reinen E-Autos sowie 18'400 Hybrid-Fahrzeugen (mit und ohne Stecker) ist deren Zahl im Jahresvergleich sogar gewachsen.

Anteilsmässig ist die Entwicklung noch beeindruckender: Neu sind erstmals im ersten Quartal über 50 Prozent der neu immatrikulierten Fahrzeuge zumindest teilweise elektrisch unterwegs - vor Jahresfrist waren es erst gut 37 Prozent.

Noch ist es zu früh, um eine Auswirkung der markant höheren Benzinpreise auf den E-Boom abzuschätzen: Die meisten Fahrzeuge dürften bereits vor Monaten bestellt worden sein, heisst es bei Auto-Schweiz.

Nicht nur bei den Autos sind die Zahlen zurückgegangen, sondern auch bei den Motorrädern (-15 Prozent) und auch den meisten Nutzfahrzeugen wie Lieferwagen (-15 Prozent), Lastwagen (-13 Prozent), Anhängern (-9 Prozent) und selbst den landwirtschaftlichen Traktoren (-24 Prozent).

