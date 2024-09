Aviatik Entlassungen bei Swiss-Partner: Swissport baut in Zürich Stellen ab – und verlagert sie ins günstigere Ausland Bei der weltweit grössten Bodenabfertigungsfirma kommt es zu einem schleichenden Job-Abbau am Hauptsitz. 20 Kündigungen sind bereits erfolgt – weitere drohen.

Outsourcing nach Spanien: Der Swiss-Partner Swissport baut am Zürcher Hauptsitz in Glattbrugg ZH Stellen ab, während das Geschäft auf dem Flugfeld brummt. Bild: Gaetan Bally

Einst gehörte sie zur Swissair-Gruppe, inzwischen ist sie in den Händen mehrerer internationaler Investmentgesellschaften: Die Rede ist von der weltweit grössten Bodenabfertigungsfirma Swissport mit Sitz in Glattbrugg ZH. 50’000 Angestellte zählt das Unternehmen, das an 292 Flughäfen das Check-in von Airlines übernimmt und die Koffer der Passagiere an Bord der Flugzeuge lädt.

Lernte das Kostenmanagement unter anderem bei Billigairlines: Swissport-Chef Warwick Brady. Bild: Timo Ackermann/Swissport

Das Geschäft brummt wieder. Die Flugzeuge heben so oft ab, als hätte es die Covid-Pandemie gar nie gegeben. Doch am Hauptsitz von Swissport ist nicht allen zum Feiern zumute. Denn Swissport-Chef Warwick Brady, der seit zwei Jahren im Amt ist und zuvor unter anderem für die Billigairlines Easyjet und Ryanair arbeitete, dreht an der Kostenschraube – mit harten Folgen fürs Personal.

Programm läuft noch immer

Laut einem Insider verlagert der Südafrikaner rund 50 Stellen in den Büros nahe dem Flughafen Zürich ins günstigere Ausland, und zwar in die spanische Hauptstadt Madrid. Firmensprecher Christoph Meier bestätigt auf Anfrage entsprechende Informationen von CH Media zur Verlagerung. Die Zahl der 50 Stellen sei allerdings «so noch nicht definitiv». Das Programm sei seit dem Frühjahr am Laufen. Man versuche dabei so viel wie möglich durch die natürliche Fluktuation abzufedern. «Dennoch waren rund 20 Entlassungen unumgänglich.» Aktuell zählt der Hauptsitz gerade mal 100 Angestellte.

Bei den 20 Entlassungen bleibt es wohl nicht: «Das Programm ist noch nicht abgeschlossen», sagt Meier. «Die Lohnkosten sind in Zürich nun mal sehr hoch.» Auch an anderen Standorten komme es aber zu Stellenverlagerungen, da die administrativen Aufgaben bisher geografisch stark verstreut gewesen seien. Diese möchte man künftig stärker bündeln. «Selbstverständlich setzen wir uns bei jeder Entlassung für eine sozialverträgliche Lösung ein.»

Kritik von der Gewerkschaft

Philipp Hadorn, Präsident des Aviatikbereichs der Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV, zeigt sich von der Verlagerung der Swissport-Stellen überrascht und bezeichnet sie als «absolut stossend». Eine solche Reorganisation falle unter die Mitwirkungspflicht gegenüber den Sozialpartnern, zumindest müssten diese informiert werden. Die Massnahme schade dem Werkplatz Schweiz.

Stellt Swissport gar den Zürcher Hauptsitz infrage? «Nein, auf keinen Fall. Wir bleiben der Schweiz verpflichtet», sagt Meier. Tatsächlich sagte Swissport-Chef Brady vor einem Jahr in einem Interview mit CH Media, dass die Schweizer Qualität ein Verkaufsargument sei. «Die Erinnerung an die Swissair-Vergangenheit verfliegt aber je länger, je mehr. Junge Menschen haben die Swissair ja gar nie als aktive Fluggesellschaft erlebt.»

Allerdings dachte Brady schon vor einem Jahr zumindest über einen Umzug nach: «Wir sitzen hier ohne Klimaanlage in einem violetten Gebäude. Wir schauen uns um. Aber wir bleiben sicher in Zürich.»