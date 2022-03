Aviatik Vertragsbruch gegenüber Helvetic? Jetzt nimmt die Swiss Stellung – und widerspricht Martin Ebner Der Inhaber von Helvetic Airways hat schwere Vorwürfe gegenüber seiner Partnerairline erhoben. Diese sieht die Sache anders.

Martin Ebner, Eigentümer Helvetic Airways Group, ist über das Vorgehen der Swiss nicht erfreut. (KEYSTONE/Michael Buholzer) Michael Buholzer / KEYSTONE

Der Ärger war ihm anzusehen: An einem Medienanlass am Dienstag am Flughafen Zürich machte Helvetic-Airways-Eigentümer Martin Ebner keinen Hehl aus seinem Frust über die Swiss. Diese habe nicht wie vertraglich vereinbart acht, sondern in den letzten Monaten nur vier seiner Flugzeuge eingesetzt. «Es war leider Vertragsbruch», sagte er im Interview mit CH Media. Sehr enttäuscht sei er über das Vorgehen der langjährigen Partnerin.

Swiss-Sprecherin Karin Montani. zvg

Diesen Vorwurf will die Swiss nicht auf sich sitzen lassen. «Wir sehen keinen Vertragsbruch. Bei dieser Aussage handelt es sich um die alleinige Sichtweise von Herr Ebner», sagt Sprecherin Karin Montani auf Anfrage. Zudem verweist sie auf ein gemeinsames Statement, auf das man sich mit Helvetic am Tag nach der Interviewpublikation geeinigt habe.

Ebner schenkte der Swiss einen Millionenbetrag

Darin schreiben die beiden Airlines: «Swiss und Helvetic verbindet eine langfristige und für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft, die auch nach der Corona-Pandemie weiter Bestand hat.» Über alle vor, während und nach der Pandemie relevanten Vertragsbestandteile bestehe Einigkeit. Beide Seiten hätten sich im Rahmen des bestehenden Vertrages auf eine faire Verteilung der Pandemielasten geeinigt. «Swiss und Helvetic erfüllen ihre vertraglichen Pflichten und werden das auch künftig tun.»

Ebners Verärgerung dürfte auch damit zu tun haben, dass er der Swiss während der Corona-Krise finanziell ausgeholfen hatte: «Als die Swiss Kundengelder zurückbezahlen musste, hatte sie plötzlich nicht die nötige Liquidität, wir hingegen schon. Also pochten wir nicht auf ihre Verpflichtungen für bereits gebuchte Kapazitäten bei uns. Es war ein hoher Millionenbetrag, den wir ihr à fonds perdu erliessen.»

Dennoch scheint für den Milliardär die Sache nun gegessen, wie er im Interview sagt: «Ab Sommer fliegen wir wieder mit mindestens sechs Flugzeugen, das scheint sich also eingerenkt zu haben. Ich habe kein Interesse, dieses Thema weiter nach aussen zu tragen.»