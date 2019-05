Baarer Airopack zieht sich von der Börse zurück CEO und Finanzchef treten zurück. Maurizio Minetti

Airopack hat einen Pumpmechanismus für Spraydosen ohne Treibgas entwickelt. (Bild: Screenshot Airopack)

Das Baarer Unternehmen Airopack Technology Group will sich von der Börse zurückziehen. Man werde in den kommenden Tagen ein entsprechendes Gesuch beim Börsenbetreiber SIX einreichen und zu gegebener Zeit über das Ergebnis des Delisting-Antrags informieren, heisst es in einer Mitteilung. Gleichzeitig gab die in Nachlassstundung stehende Firma bekannt, dass Konzernchef Jean-Baptiste Lucas und Finanzchef Emmanuel Walter zurücktreten. Der CEO, der den Posten erst Ende Januar übernommen hatte, bleibt derweil Geschäftsführer der vom Hauptkreditgeber übernommenen operativen Gesellschaften.

Airopack hat einen neuartigen Pumpmechanismus für Spraydosen ohne Treibgas entwickelt. Der Hersteller von Verpackungslösungen befindet sich seit einigen Monaten in Schieflage. Die Firma musste Mitte Januar erhebliche Buchhaltungsmängel bekanntgeben – so war der Umsatz zu hoch ausgewiesen worden, wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC in einer Untersuchung festgestellt hatte. In der Folge erhielt Airopack von seinen Kreditgebern keine Refinanzierung für die gesamte Gruppe. Das frühere Management sieht sich zudem mit möglichen rechtlichen Schritten konfrontiert.