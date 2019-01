Baarer Firma lanciert Möbel-Abo Vor fast zehn Jahren sind die Gebrüder Widmer in den Online-Möbelhandel eingestiegen. Heute liefern sie in 16 Länder. Nun planen sie mit ihrer Firma Beliani die Vermietung von Möbeln. Raphael Bühlmann

Stephan (links) und Michael (rechts) Widmer. (Bild: PD)

Möbel mieten anstatt kaufen. Das ist die neuste Idee von Michael und Stephan Widmer. Mit ihrer in Baar ansässigen Firma Beliani wollen die Gebrüder in Zukunft Möbel auf Mietbasis anbieten. Das 2009 gegründete Unternehmen vertreibt heute bereits 3000 Artikel in 16 Länder online.

Dass die Idee einer Möbelvermietung gerade im Raum Zug entstand ist, kommt nicht von ungefähr. Im «Handelsplatt» nennt Gründer Stephan Widmer unter andrem Expats als Zielkunden für das neue Geschäftsmodell. Personen also, die nur eine bestimmte Zeit in der Schweiz wohnhaft sind und für die es sich demnach schlicht nicht lohnt Bett, Kleiderschrank oder ein Sofa anzuschaffen.

«Das Möbel-Abo ist wie eine Wohnungsmiete. Man mietet einfach all das, was in der Wohnung steht», ist Stephan Widmer im «Handelsblatt» weiter zitiert. Die Miete soll zwischen 12 und 24 Monate dauern. Über den Preis machte Widmer noch keine Angaben, dies wohl nicht zuletzt auch deshalb, weil derzeit auch beim schwedischen Branchengigant Ikea eine Konzept zur Möbelvermietung in Planung sei.