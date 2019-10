Baarer Krypto-Start-up Envion: Büros von Ex-CEO durchsucht Die Staatsanwaltschaft Berlin geht gegen den ehemaligen Envion-CEO Matthias Woestmann und den Berliner Rechtsanwalt Thomas van Aubel vor und lässt deren Büros durchsuchen – eine Massnahme mit Signalwirkung. Gregory Remez

In solchen mobilen Containern wollte Envion Bitcoins schürfen und damit Geld verdienen. (Bild: PD)

Gerade mal dreizehn Monate hat es die Firma Envion offiziell gegeben. Erwirtschaftet hat das Baarer Start-up in dieser Zeit keinen einzigen Franken. Stattdessen verlor es die Hälfte der über 100 Millionen Franken an Investorengeldern – und verprellte somit Tausende Aktionäre. Seither liegen sich die involvierten Parteien in den Haaren und haben sich mit Klagen überzogen.

Das Epizentrum des Rechtsstreits bilden dabei einerseits der Firmengründer Micheal Luckow und andererseits der frühere Geschäftsführer Matthias Woestmann sowie dessen Berater Thomas van Aubel. Gegen letztere hat die Berliner Staatsanwaltschaft nun ein neues Kapitel in ihren seit rund einem Jahr andauernden Ermittlungen aufgeschlagen.

Beweismittel sichergestellt

Wie das Branchenportal «Finance Forward» berichtet, wurden sowohl bei Woestmann als auch in den Räumen des Berliner Rechtsanwalts van Aubel Durchsuchungen durchgeführt. Dabei seien Beweismittel sichergestellt worden, die gerade ausgewertet würden, teilte die Ermittlungsbehörde mit. Weitere Details gab sie nicht preis.

Das Durchgreifen der Staatsanwaltschaft bildet den vorläufigen Höhepunkt in einem der spektakulärsten Betrugsfälle der noch jungen Kryptoszene. Envion war im Oktober 2017 als eines der vielversprechendsten Jungunternehmen im Zuger Crypto Valley gestartet. Die Idee des Gründers Luckow war dabei so simpel wie genial: Das energieintensive Schürfen von Bitcoins sollte in mobilen Schiffscontainern durchgeführt werden, und zwar immer dort, wo der Strom gerade am günstigsten ist.

In einem der bis dahin grössten Initial Coin Offerings (ICO), einer Art virtuellem Börsengang mit minimalen Vorschriften, kamen über 100 Millionen Franken von über 37'000 Investoren zusammen. Danach versankt die Firma jedoch im Chaos. Gründer Luckow und der von ihm eingesetzte CEO Woestmann zerstritten sich, der Geschäftsbetrieb wurde nie aufgenommen und die Anleger mussten mit ansehen, wie ihr Investment im Zuge des Kryptowährungsabsturzes immer weiter an Wert verlor.

In Skandal um Insiderhandel verwickelt

Wer schuld an der Misere ist, gilt als umstritten. Das Gründerteam um Luckow hält Woestmann und van Aubel für verantwortlich, weil diese in einem Coup die Mehrheit der Firmenanteile übernommen und die Firma daraufhin, so der Vorwurf, gelähmt hatte. Woestmann und van Aubel werfen den Gründern wiederum vor, anders als vereinbart zu viele Envion-Token produziert zu haben, um sich damit zu bereichern. Dazu kommt eine beachtliche Gruppe von Kleinanlegern, die ebenfalls die Gründer in der Verantwortung sehen und gegen sie prozessieren.

Fakt ist: Im November 2018 verfügte das Kantonsgericht Zug die Auflösung von Envion. Und im März 2019 kam die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) zum Schluss, die Firma sei «illegal tätig» gewesen. Seither läuft die Aufarbeitung des verzwickten Falls durch verschiedenste Instanzen – eben auch durch die Berliner Staatsanwaltschaft.



Auch wenn die jüngste Massnahme in Berlin noch nichts über Schuld oder Unschuld der Beteiligten aussagen, so hat sie laut Beobachtern doch Signalwirkung. Sollten Woestmann und van Aubel, der in Deutschland bereits in einen Skandal um Insiderhandel verwickelt war, verurteilt werden, drohen ihnen mehrjährige Haftstrafen. Weiter müssen sie mit Schadenersatzforderungen des Gründerteams um Luckow sowie der verprellten Investoren rechnen. Zum jetzigen Zeitpunkt gilt die Unschuldsvermutung.