Interview BAK-Chefökonom Martin Eichler: Zentralschweiz wächst langsam Konjunktur BAK-Chefökonom Martin Eichler erwartet ein geringes Wirtschaftswachstum. Positiv heben sich zwei Industriefirmen der Region ab. Die Bauwirtschaft hingegen stagniert. Rainer Rickenbach

Martin Eichler referierte vor einem Jahr am Anlass «Perspektiven 2019» im KKL Luzern. (Bild: Manuela Jans, Luzern, 25. Oktober 2018)

Wie sehr ist das abflauende Wachstum dem Handelsstreit zwischen den USA und China zuzuschreiben und wie weit dem lahmenden Tempo in Europa?

Martin Eichler: Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hinterlässt inzwischen in der Weltwirtschaft deutliche Spuren. Chinas September-Exporte waren im Vorjahresvergleich rückläufig, die Ausfuhren in die USA schrumpften sogar um mehr als einen Fünftel. Unter der nachlassenden globalen Dynamik leidet auch Europa, sodass sich die beiden Aspekte nicht klar voneinander trennen lassen.

Hat der Handelskonflikt zwischen den USA und China bereits den Punkt erreicht, von dem es keine Rückkehr mehr gibt?

Die Gefahr, dass beide Parteien den Konflikt weiter hochschaukeln, ist zweifellos vorhanden. Denn hinter dem Streit um Zölle und Gegenzölle geht es um mehr, nämlich um einen Systemwettbewerb zwischen der staatlich gelenkten Wirtschaft Chinas und der freien Marktwirtschaft in den USA. Allerdings sind nächstes Jahr Wahlen in den Vereinigten Staaten. Gut möglich, dass Präsident Donald Trump den Konflikt bis zum Wahltermin zurückfährt, denn eine Wachstumsdelle würde seiner Kampagne schaden.

Trotzdem: Kommt eine Rezession auf die Weltwirtschaft zu?

Dies halten wir zumindest für Europa als unwahrscheinlich. Doch das Wachstum schwächt sich ab. Vor allem die deutsche Automobilindustrie ist unter Druck. Sie steht zusätzlich vor neuen technologischen Herausforderungen und muss auch noch die Folgen des Dieselskandals bewältigen.

Welche Folgen haben die Streitigkeiten für Europa – und insbesondere für die Schweiz?

Die wichtigste Konsequenz sind die schwächelnde Weltwirtschaft und die damit verbundene Verunsicherung. Dehnen die USA die Strafzölle auf die ohnehin unter Druck stehende europäische Autoindustrie aus, bekommen das ihre Schweizer Zulieferer zu spüren. Zudem läuft die Schweiz Gefahr, mit den Interventionen der Nationalbank am Devisenmarkt als Währungsmanipulatorin ins Visier der Amerikaner zu geraten.

Sie haben die Schweizer Wachstumsprognose für das laufende Jahr auf 0,7 Prozent gesenkt. Im kommenden Jahr soll die Wirtschaft um 1,3 Prozent wachsen.

Die Hauptsitze der grossen internationalen Sportverbände haben beträchtlichen Einfluss auf das Bruttoinlandprodukt. Bereinigt um die Einnahmen aus sportlichen Grossereignissen, beläuft sich das Wachstum in beiden Jahren auf 1,1 Prozent. Dies bedeutet zwar immer noch Wachstum, doch liegt es unter dem Potenzial der Schweizer Wirtschaft. Von einer Rezession sind wir damit aber weit entfernt.

Wo erkennen Sie die Lichtblicke?

Am Arbeitsmarkt sind bisher keine Folgen der Wachstumsschwäche erkennbar. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt sogar weiter. Das stützt den Binnenkonsum und zeigt, dass die Unternehmen nicht mit einer längeren Krise rechnen. Sie erhalten die Arbeitsplätze, um am nächsten Aufschwung gleich von Anfang an teilhaben zu können.

Noch vor einem Jahr erwarteten Sie, die Europäische Zentralbank werde dieses Jahr einen «kleinen Zinsschritt wagen». Nun erscheint die Zinswende wieder so weit entfernt wie vor zwei Jahren.

Die EU hat keines ihrer grossen politischen Probleme gelöst: Nach Stand heute droht immer noch ein ungeordneter Brexit, und die politischen Unwägbarkeiten nach den Wahlen in Italien und Spanien bleiben gross. Auch wächst die Wirtschaft nur noch verhalten. Die Europäische Zentralbank steht darum unter Druck, die ultralockere Geldpolitik fortzusetzen. Eine Normalisierung erwarte ich in absehbarer Zeit nicht.

Die Minuszinsen hinterlassen auf dem Schweizer Immobilienmarkt immer deutlichere Spuren: Das Angebot übertrifft bei den Mietwohnungen die Nachfrage, die Leerstandsquote steigt. Droht bald eine Immobilienblase zu platzen?

Das nehmen wir nicht an. Zwar werden noch viele Miethäuser fertigerstellt, doch die Zahl der Baugesuche für Mehrfamilienhäuser hat bereits deutlich abgenommen. Bei den Einfamilienhäusern und den Eigentumswohnungen haben sich Angebot und Nachfrage schon vor einiger Zeit eingependelt. Die Zinsen bleiben auf absehbare Zeit tief, und die Selbstregulierung der Banken dürfte bei einer Zinswende ihre Wirkung nicht verfehlen, sodass ein baldiges Platzen einer Blase als unwahrscheinlich erscheint.

Welche Wirtschaftsentwicklung erwarten Sie für die Zentralschweiz?

Mit zirka je 1 Prozent Wachstum in diesem und im nächsten Jahr befindet sich die Zentralschweiz beim nationalen Vergleich im Mittelfeld.

Welche Branchen stützen das Wachstum?

Interessanterweise trägt in der Zentralschweiz – gegen den nationalen Trend – die MEM-Industrie rund einen Drittel zum Wachstum bei. Wichtigste Treiber sind Unternehmen wie die Flugzeugwerke Pilatus und Maxon.

Welche Wirtschaftszweige hinken hinterher?

Das Baugewerbe erlebt auf hohem Niveau eine weitere Abschwächung. Auch der Beitrag des Rohstoffhandels zum Wachstum ist derzeit rückläufig.

Das abgeschwächte Wachstum im Fernen Osten findet seinen Niederschlag im Tourismus. Welche Prognose geben Sie für die Ferienregion Luzern-Vierwaldstättersee?

Die Wachstumsschwäche hält an. Andere Märkte wie Nordamerika oder der Nahe Osten schliessen nur teilweise die Lücke, welche die Touristen aus dem Fernen Osten hinterlassen. Doch das hat auch sein Gutes, zeigt doch die Diskussion um Overtourism nach mehr als einem Jahrzehnt mit stetigem Wachstum Grenzen auf. In diesem Jahr wächst die Wertschöpfung in Hotels und Gaststätten um 0,1 Prozent, im nächsten Jahr um 0,8 Prozent.