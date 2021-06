Online-Hypotheken Swissquote spannt mit der Luzerner Kantonalbank zusammen Die Online-Bank Swissquote arbeitet im Hypothekargeschäft ab 2022 exklusiv mit der Luzerner Kantonalbank zusammen. Weitere Kooperationen werden geprüft.

Eingang zum Hauptsitz der Luzerner Kantonalbank. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) und die Onlinebank Swissquote gehen eine strategische Partnerschaft ein. Wie die beiden Finanzinstitute am Mittwoch mitteilten, wird die LUKB per Anfang 2022 exklusive Vertriebspartnerin von Swissquote für Hypotheken. Damit können Kundinnen und Kunden künftig auf der Website «swissquote.ch» eine Hypothekar-Offerte anfordern. Die entsprechenden Informationen werden dann von Swissquote an die LUKB weitergeleitet, welche nach einer Prüfung des Antrags eine Finanzierungsofferte ausstellt. Bei Zustandekommen des Geschäfts wickelt die LUKB die Finanzierung eigenständig ab.

Mit der Zusammenarbeit bei Hypotheken schaffe man die Voraussetzung für «weiteres Wachstum und Effizienzsteigerung» in einem der Kerngeschäfte der LUKB, kommentierte CEO Daniel Salzmann die Ankündigung. Es ist bereits die zweite gemeinsame Vertriebsinitiative zwischen der LUKB und Swissquote; im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Banken vertreibt die Swissquote seit Mai 2021 «aktiv verwaltete Zertifikate» (AMC) der LUKB. Mittelfristig sollen noch weitere Möglichkeiten für strategische Kooperationen geprüft werden, hiess es. (gr)