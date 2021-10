Banken Neuer Chef bei Vontobel in Luzern Andreas Weingartner folgt auf Bruno Jenny.

Andreas Weingartner. Bild: PD

Bruno Jenny. Bild: PD

An der Spitze der Luzerner Niederlassung der Privatbank Vontobel kommt es zu einem Wechsel. Der bisherige Leiter Bruno Jenny (1961) hat sich altershalber entschieden, die Leitungsfunktion abzugeben und sich bis zu seiner Pensionierung ganz auf die Betreuung seiner Kunden zu fokussieren, teilt das Finanzinstitut mit. Jenny hat die Luzerner Vontobel-Niederlassung, die für das Geschäft der Bank in der ganzen Zentralschweiz zuständig ist, vor 20 Jahren aufgebaut und seitdem geleitet.

Sein Nachfolger wird Andreas Weingartner, der das Amt per 1. Januar 2022 übernimmt. Der Luzerner ist seit der Gründung der Niederlassung in Luzern im Jahr 2001 an Bord. Bevor er zu Vontobel stiess, war er vier Jahre Kundenberater Private Banking bei der Luzerner Kantonalbank. Andreas Weingartner ist eidgenössisch diplomierter Bankfachexperte IWB Luzern und hat diverse Weiterbildungen absolviert. Seit seinem Einstieg bei Vontobel habe Andreas Weingartner die Erfolgsgeschichte des Unternehmens in der Zentralschweiz aktiv mitgeschrieben, teilt die Bank weiter mit. So habe sich die Anzahl der Mitarbeitenden in den zurückliegenden gut 20 Jahren verdreifacht. (mim)