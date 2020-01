Banklizenz, Investorengeld und Börsengang: Der Zuger Krypto-Pionier Bitcoin Suisse hat grosse Pläne Erst vor sieben Jahren gegründet, hat sich Bitcoin Suisse mittlerweile etabliert. Nun folgt der nächste Expansionsschritt.

Firmengründer Niklas Nikolajsen (links) und CEO Arthur Vayloyan. PD

Die Zahlen sind beeindruckend. Knapp 44 Millionen Franken Umsatz im Jahr 2018, über 25 Millionen Franken Reingewinn und ein 50 Millionen Franken dickes Polster an Eigenkapital. Dazu eine Belegschaft, die allein in den letzten beiden Jahren um hundert Personen auf aktuell 122 angestiegen ist: Die in Zug beheimatete Bitcoin Suisse AG gehört zur raren Spezies der Krypto-Unternehmen, die tatsächlich Gewinn machen und solide kapitalisiert sind. Das ist nicht selbstverständlich für eine Firma, die erst vor knapp sieben Jahren gegründet wurde und im volatilen Markt für Kryptowährungen unterwegs ist.

Angefangen hat das vom Dänen Niklas Nikolajsen gegründete Unternehmen als Wechselstube für Kryptowährungen. Das war 2013 noch ein Novum, weshalb sich Bitcoin Suisse heute als ­ältesten und grössten Krypto-Finanzdienstleister der Schweiz bezeichnet. Nikolajsen war damals noch der selbsternannte «Finanzpirat», der den etablierten Banken das Fürchten lehren wollte. Die Gründung von Bitcoin Suisse hat massgeblich dazu beigetragen, Zug als Nabel der aufstrebenden Kryptoszene zu etablieren.

In den letzten beiden Jahren hat Bitcoin Suisse das Image des Underdogs aber abgelegt und einen klaren Expansionskurs vorgelegt. Bestes Beispiel dafür ist die Verpflichtung des ehemaligen Credit-Suisse-Bankers Arthur Vayloyan als CEO. Mittlerweile bietet das Unternehmen eine Reihe von Finanzdienstleistungen im Kryptoumfeld an.

Banken zurückhaltend, Experten euphorisch

Nun plant Bitcoin Suisse den nächsten Ausbauschritt. «Wir müssen die nächsten Schritte vorausdenken», sagte Nikolajsen kürzlich der Finanzplattform «Finews». Einer dieser Schritte sei der Börsengang. Ein Sprecher von Bitcoin Suisse bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung, dass ein möglicher Börsengang «mittel- bis langfristig zu betrachten» sei. Einen genauen Zeitraum könne und wolle man momentan aber nicht definieren.

In der klassischen Finanzbranche weiss man mit den Plänen von Bitcoin Suisse noch nichts anzufangen. Ein halbes Dutzend angefragte Banken lassen ausrichten, dass ihre Finanzmarktanalysten zu einem möglichen Börsengang von Bitcoin Suisse keine Auskunft geben können. Hinter vorgehaltener Hand ist zu hören, dass Kryptowährungen zwar eine interessante Entwicklung darstellten, aufgrund ihrer Volatilität und ihrer geringen Durchdringung im Alltag aber nach wie vor auf Skepsis stossen.

Fintech-Experte Rino Borini. PD

Digitalexperten sehen es naturgemäss anders. Rino Borini ist Studiengangsleiter an der Hochschule für Wirtschaft Zürich und einer der profiliertesten Experten für digitale Finanzdienstleistungen. Er sagt: «Dass sich die Banken nicht zu Bitcoin Suisse äussern, erstaunt mich nicht. Viele haben keine Vorstellungskraft, wie künftig eine dezentrale Finanzwelt aussehen könnte.» Borini glaubt, dass die traditionelle Finanzindustrie das Potenzial digitaler Währungen nach wie vor unterschätzt. «Ein Börsengang von Bitcoin Suisse wäre ein grosser Schritt. Er würde zeigen, dass die Krypto-Branche erwachsen wird.»

Weitere Partnerschaften Nicht nur Bitcoin Suisse nähert sich immer mehr der traditionellen Finanzindustrie an. Um Banken den Einstieg in den Markt für Krypto-Vermögenswerte zu ermöglichen, ist der Zuger IT-Berater Inacta eine Partnerschaft mit dem Banken-Outsourcer Incore eingegangen. Durch die Zusammenarbeit sollen Banken eine schlüsselfertige Lösung erhalten und sich so auf ihr Kerngeschäft und ihre Kunden konzentrieren können. Doch die Banken selber wollen sich längst nicht nur auf das Kerngeschäft beschränken lassen. So bietet die Zürcher Privatbank Julius Bär ab sofort den Kunden Zugang zu verschiedenen Lösungen zur Aufbewahrung und Transaktion digitaler Vermögenswerte an. Möglich macht dies eine Partnerschaft mit der Zuger Seba Bank. Julius Bär integriert Angebote für digitale Vermögenswerte wie verlässliche Lösungen für Aufbewahrung und Transaktion, aber auch konsolidierte Portfolioübersichten konventioneller und digitaler Vermögenswerte. Die Bank ermöglicht damit den Zugang zu Kryptowährungen, die aufgrund ihrer Handelbarkeit, Sicherheit und technischen Zuverlässigkeit ausgewählt wurden.



Bitcoin Suisse habe eine gute Governance, sei gut kapitalisiert und habe mit Arthur Vayloyan einen Mann aus der Finanzindustrie an der Spitze. «Ein möglicher Börsengang macht Sinn, wenn man schneller expandieren will. Krypto-Anlagen sind längst nicht nur ein Spekulationsinstrument, sondern ebnen den Weg für die digitale Vermögensverwaltung oder die ­sichere Aufbewahrung von Vermögenswerten», sagt Borini.

«Halving» könnte für Bitcoin-Kurssprung sorgen

Noch vor dem möglichen Börsengang strebt Bitcoin Suisse aber eine Kapitalaufnahme bei Investoren an, die für Ende März oder Anfang April geplant ist. Dem Vernehmen nach sollen so rund 40 Millionen Franken zusammenkommen. Das zusätzliche Kapital ist notwendig, um die Anforderungen der Finanzmarktaufsicht Finma zu erfüllen. Bitcoin Suisse hat nämlich letzten Sommer eine Banklizenz beantragt; sie dürfte demnächst erteilt werden. Ende 2019 hatten bereits die im Krypto-Umfeld tätigen Firmen Seba aus Zug und Sygnum aus Zürich eine Banklizenz erhalten.

«Diese Entwicklung zeigt, dass die Krypto-Szene bereit ist, sich regulieren zu lassen und als Teil der Finanzindustrie angesehen zu werden», sagt Borini. «Die etablierte Industrie sollte sich endlich öffnen und Hand-in-Hand mit der Krypto-Branche gehen, damit die Schweiz als innovativer und führender Finanzplatz der Welt wahrgenommen wird», so Borini.

Für die Krypto-Start-ups wird es entscheidend sein, wie sich die Kurse der Währungen entwickeln. Doch auch diesbezüglich scheint es gut zu laufen. Allgemein wird erwartet, dass die Leitwährung Bitcoin ab Mai stark zulegen wird. Grund dafür ist das sogenannte «Halving», das alle vier Jahre statt­findet: Dabei wird die Belohnung für sogenannte Bitcoin-Miner halbiert. Dieser von den Bitcoin-Gründern eingeplante Schritt sorgt für eine Verknappung des Bitcoin-Angebots und damit zu einem Preisanstieg. So war es zumindest bei den letzten Halbierungen 2012 und 2016.

Umstritten ist, ob dieser deflationäre Schub im aktuellen Kurs schon eingepreist ist, denn der Bitcoin hat zuletzt wieder stark zugelegt. Bei Kryptowährungen ist eine Prognose immer sehr schwierig. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Wind schnell drehen kann. Doch die Piraten haben gelernt, hart am Wind zu segeln.