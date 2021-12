Beauty Parfum-Kette Douglas will in der Schweiz ausbauen – aber schliesst zunächst eine der wenigen Filialen Die deutsche Anbieterin von Parfums und Schönheitsprodukten Douglas will in der Schweiz wachsen. Noch dominieren andere das Geschäft – und der jüngste Schritt geht in die falsche Richtung.

Douglas will in der Schweiz ausbauen. zvg

Die Parfumkette Douglas scheint den Turnaround geschafft zu haben: Nachdem der Konzern während der Coronakrise sinkende Umsätze zu verzeichnen hatte und die Schliessung jeder siebten Filiale in Deutschland ankündigte, wuchs der Umsatz im 4. Quartal des Geschäftsjahres, das bis Ende September dauerte, gegenüber dem Vorjahresquartal um 7,3 Prozent. Vor allem online legte Douglas zu, aber auch das Filialgeschäft verzeichnete ein Plus von 3,7 Prozent.

Wachstumspotenzial sieht die Kette in der Schweiz. Das erstaunt nicht, will Konzernchefin Tina Müller Douglas doch zu einer «Premium-Beauty-Plattform» mit neuen, teureren Marken und einem stärkeren Online-Auftritt transformieren – ideale Bedingungen für den vergleichsweise kaufkräftigen Schweizer Markt. Deshalb soll es nun vorwärtsgehen: «Wir sehen eine Expansion des Filialnetzes in der Schweiz vor», sagt eine Douglas-Sprecherin zu CH Media.

Filialschliessung in Bern

Der stationäre Handel und das Online-Geschäft hätten sich hierzulande «sehr gut» entwickelt, sagt sie. Douglas hat noch grosses Aufholpotenzial zu den Marktführern im Bereich Parfum, Kosmetik und Körperpflege. Laut Zahlen des Marktforschers GFK betrieb die Coop-Tochter Import im vergangenen Jahr 112 Filialen, die französische Kette Marionnaud 82 und das britische Label The Body Shop 45.

Douglas hingegen hat hierzulande gerade mal 9 Filialen: Je eine in Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano, im Shoppingcenter Serfontana bei Chiasso, St. Gallen, Zürich und im Einkaufszentrum Glatt in Wallisellen ZH. Entgegen der Wachstumspläne schrumpft das Filialnetz zudem. Douglas schliesst demnächst seine Filiale in Bern, wie die Sprecherin bestätigt.

Die Niederlassung in der Bundesstadt habe nicht wirtschaftlich betrieben werden können. Aufgrund der Grösse der Filiale sei zudem «eine Umsetzung von Lifestyle, Trends und neuen Marken» nicht möglich gewesen, sagt sie. Diese Umpositionierung ist Teil der neuen Strategie der Kette, die europaweit 20'000 Mitarbeitende beschäftigt. Weitere Filialschliessungen in der Schweiz habe es nicht gegeben, sagt die Sprecherin, und es seien auch keine weiteren geplant.