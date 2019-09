Bei der Luzerner Werft füllen sich die Büros wieder Dort, wo früher PWC die Luzerner Büros hatte, entsteht ein Business Center. Diese Woche ist an der Werftestrasse 3 das Pharmaunternehmen Norgine eingezogen. Maurizio Minetti

Andreas Marti (RMB), Michael Pieper (Norgine), Markus Vierneusel (SpePharm) und Xander Seiler (RMB) in der Luzerner Office Werft (v.l.n.r.). (Bild: Pius Amrein, 5. September 2019)

Offiziell eröffnet wird das neue Luzerner Business Center erst in den kommenden Wochen, doch schon seit einigen Monaten wird hier wieder gearbeitet: Neben der Werft der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees kehrt langsam wieder Leben ein. Hier war bis vor kurzem PWC Schweiz mit rund hundert Personen präsent. Der Wirtschaftsprüfer hat im Dezember 2018 neue Büros im fünften Stock des Bahnhofs Luzern bezogen.

Vor rund einem Jahr hat die im Bereich Gebäudetechnik spezialisierte Zürcher RMB Group das Stockwerk von der Liegenschaftsbesitzerin Axa gemietet. Das heisst: Als Mieterin fungiert die Office Werft AG, eine Tochterfirma der RMB Group. Untermieter der Office Werft AG sind die RMB selbst, ein Teil der Hochschule Luzern und das Pharmaunternehmen Norgine. Geleitet wird das Business Center Office Werft von Isabelle Aeschbacher.

Umzug von Muttenz nach Luzern

RMB selbst ist mit der RMB Engineering und der RMB Group mit rund 15 Personen in Luzern präsent. Die Luzerner Niederlassung der RMB Engineering, die im Bereich der Gebäudetechnikplanung aktiv ist, wird von Alexander Duss geleitet. Die RMB Group vereint die schweizweit tätige Ingenieurunternehmung und wird von Xander Seiler und Andreas Marti geführt. Die Gruppe beschäftigt insgesamt über 100 Mitarbeiter.

Am Donnerstag feierte ein weiteres Unternehmen die Eröffnung des Luzerner Standortes bei der Werft: Die Norgine Group und ihre Tochtergesellschaft SpePharm beschäftigen rund zehn Personen in Luzern, die sich vor allem um den Vertrieb kümmern. Die 1906 in Prag gegründete Firma stellt Medikamente gegen Krankheiten im Magen-Darm-Trakt her. «Wenn Sie in der Schweiz eine Darmspiegelung machen müssen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Ihnen ein Norgine-Produkt verabreicht wird», sagte Michael Pieper, der bei Norgine für die Märkte Schweiz und Österreich zuständig ist. In diesem Bereich habe Norgine einen Marktanteil von 80 Prozent.

Produktionsstätten betreibt Norgine in walisischen Hengoed und im französischen Dreux. Das Unternehmen mit über tausend Mitarbeitern wird von CEO Peter Stein geleitet. Norgine ist in den letzten Jahren regelmässig im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Letztes Jahr hat Norgine den globalen Umsatz um 15 Prozent auf 395 Millionen Euro erhöht. Den Schweizer Sitz hatte Norgine bislang in Muttenz BL, allerdings war das nicht viel mehr als ein Briefkasten, wie Pieper sagte. In Luzern möchte man nun auch personell expandieren. «Die Aussicht auf den See ist von hier aus atemberaubend», schwärmte er.

Adrian von Segesser zog die Fäden

Kein neues Pflaster ist Luzern hingegen für die Norgine-Tochterfirma SpePharm. Schon seit einigen Jahren betreibt SpePharm eine Niederlassung in der Stadt; lange Zeit war sie am Kapellplatz präsent. Die Fäden für die Eröffnung der Luzerner Niederlassung zog damals der Luzerner Rechtsanwalt Adrian von Segesser, der heute im Verwaltungsrat von SpePharm sitzt.

Von Segesser kennt man in Luzern unter anderem wegen seiner früheren Funktion als Präsident der «Standortpromotion Zentralschweiz». Die Organisation kümmerte sich ab 1996 um die Ansiedlungen von Unternehmen in der Zentralschweiz. Knapp zehn Jahre später wurde sie aber aufgelöst. Seitdem sind die jeweiligen Kantone der Region dafür verantwortlich. Die Norgine- und SpePharm-Vertreter bedankten sich am Donnerstag bei der Einweihung denn auch bei der Luzerner Wirtschaftsförderung, die dabei geholfen habe, Norgine an die Werftestrasse zu bringen.

RMB, Norgine und die Hochschule Luzern sollen nicht die einzigen Mieter der Office Werft bleiben. Die Verantwortlichen hoffen, weitere Firmen in das neue Business Center locken zu können.