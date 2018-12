Beim ehemaligen Ackermann-Areal in Entlebuch entsteht ein 40 Meter hohes Logistikgebäude Das Schweizer Versandzentrum (SVZ) baut auf dem ehemaligen Ackermann-Areal für 20 Millionen Franken ein 40 Meter hohes Logistikgebäude. Das Ortsbild werde dadurch kaum verändert, verspricht der CEO. Maurizio Minetti

Visualisierung des geplanten Hochregallagers der Businesspark Aentlebuch AG (Mitte). (Bild: PD)

Es dürfte das höchste Gebäude in Entlebuch werden: Die Businesspark Aentlebuch AG will für ihre Schwesterfirma SVZ ein vollautomatisiertes Paletten-Hochregallager bauen, das 40 Meter hoch werden soll. Nur der Kirchturm von Entlebuch ist noch höher.

Über 20 Millionen Franken investiert dafür die Regula-Gruppe, welche die Businesspark Aentlebuch AG und das Schweizer Versandzentrum (SVZ) umfasst. «Es ist die grösste Investition seit dem Ackermann-Neubau vor 20 Jahren», sagt Adrian Sfintesco, CEO der Firmengruppe. Die Businesspark Aentlebuch AG ist Eigentümerin des gesamten ehemaligen Ackermann-Areals.

Adrian Sfintesco, CEO der Regula-Gruppe. (Bild: Pius Amrein, Entlebuch, 13. November 2018)

Das geplante neue Lager soll an das heutige Hauptgebäude des Versandzentrums angeschlossen werden. Es soll dort entstehen, wo sich heute alte Hallen eines ehemaligen Türenproduzenten befinden. In acht sogenannten «Kommissioniertunnels» sollen die Mitarbeitenden direkt Artikel für die verschiedensten Aufträge rüsten können. Das Lager soll die bestehenden Kapazitäten mehr als verdoppeln: Die heutigen 8000 Palettenplätze sind über das ganze Logistikareal verteilt und bald voll ausgelastet. Das neue Hochregallager soll Platz für 20'000 Paletten bieten und das bestehende Hochregallager ergänzen, das Platz für 230'000 Behälter für Kleinartikel bietet.

Die Firmengruppe befindet sich auf Wachstumskurs

Könnte die geplante Höhe von 40 Metern auf Widerstand stossen in der Bevölkerung? «Ich habe mit dem Gemeinderat gesprochen und positive Signale erhalten», sagt Sfintesco. Er könne Einsprachen natürlich nicht ausschliessen, glaube aber nicht daran, dass das Projekt gefährdet sein könnte. Wegen der Topographie der Region falle die Höhe nicht so stark auf, wie man auf den ersten Blick meinen könnte, sagt der CEO: «Der Neubau wird das Ortsbild kaum verändern, denn das Gebäude versteckt sich fast vollständig hinter dem Hauptgebäude. Ausserdem liegt die gesamte Industrie- und Arbeitszone unten direkt hinter dem Bahnhof und ist oben vom Dorf her kaum wahrnehmbar». Gemeindeammann Robert Vogel pflichtet dem bei: «Da das Gebäude an einem tiefen Punkt vom Dorf Entlebuch zum Stehen kommt und bereits von hohen Bauten umgeben ist, wird es nicht speziell auffallen.»

Wenn alles nach Plan verläuft, könnte der Ersatzneubau in zwei Jahren stehen, sagt Sfintesco. Die Vorprüfung des Projekts habe bereits stattgefunden. Die Baueingabe erfolgt im Januar.

Die Investition wird zum einen Teil fremdfinanziert und zum anderen Teil aus eigenen Mitteln bezahlt, sagt Sfintesco. Sein Unternehmen hat in den letzten Jahren gut verdient und ist auf Expansionskurs: Erst Mitte November wurde bekannt, dass das SVZ einen Grossauftrag von Coop an Land gezogen hat. Ab 2019 werden in Entlebuch die Berufskleider von rund 30'000 Coop-Mitarbeitenden gelagert. Mittlerweile beschäftigt die Regula-Gruppe gegen 100 Mitarbeitende, weitere 140 Arbeitsplätze sind durch Mieter im Businesspark ansässig. SVZ hat in den letzten zehn Jahren seit dem Wegfall der zwei grössten Kunden Ackermann und Veillon 80 Firmenkunden an Bord geholt. «Früher bestand eher ein Klumpenrisiko, mittlerweile stimmt der Kundenmix», sagt Sfintesco.

Er rechnet mit einem weiteren Stellenwachstum in Entlebuch: «Mit dem neuen Lager können wir uns im Bereich der Palettenlagerung wieder bedeutend vergrössern und dank der frei werdenden Flächen auch in anderen Bereichen weiter wachsen.» Wie lange der Platz reichen wird, kann Sfintesco nicht abschätzen. Sicher ist: Sollten die Kapazitäten schon bald nicht mehr reichen, hat die Firmengruppe künftig die Möglichkeit, weitere bestehende Hallen aufzustocken. Doch das ist noch Zukunftsmusik, oder wie Sfintesco sagt: «Das wäre ein Luxusproblem.»