Die Firmengruppe Benpac Holding AG setzt ihren Expansionskurs fort Die Firmengruppe mit Sitz in Stans übernimmt die Tochterunternehmen der St.Galler Gallus-Gruppe.

2019 übernahm die Benpac-Gruppe die Betriebsstätte von Müller Martini in Stans. Bild: Boris Bürgisser

(cg) Die Benpac Holding AG mit Sitz in Stans übernimmt gemäss gestriger Mitteilung die Tochterunternehmen der St.Galler Gallus-Gruppe mit Produktionsstätten in der Schweiz und Deutschland. Diese gehört zur Heidelberger Druckmaschinen AG – ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Rollendruckmaschinen mit Ausrichtung auf den Etiketten- und Verpackungsdruck. Die Benpac-Firmengruppe wiederum ist international tätig und beschäftigt gesamt 3150 Angestellte. Auch sie ist im Bereich Verpackungslösungen tätig.

In der Schweiz verfügt die Benpac Holding AG über Produktionsstätten in Stans, Stein, St.Gallen, Etzgen und Risch und seit kurzem auch im Urner Talboden. Dort hat die Benpac Holding AG im Dezember letzten Jahres eine Massenentlassung verhindert und alle Mitarbeiter der Bergoff Mechanical Engineering AG übernommen, die aus wirtschaftlichen Gründen ihren dortigen Standort schliessen musste. Das Personal wird nun seit 1. Januar unter dem Dach der neugegründeten Benpac Technology AG weiter beschäftigt. Nun steht also die nächste Übernahme an. Gemäss Mitteilung haben Benpac und Heidelberg vereinbart, dass Heidelberg den Vertrieb und Service des Gallus Portfolios nach der Übernahme in enger Kooperation weiterführt. «Die Übernahme der Gallus-Gruppe ist für die Benpac Holding AG von grosser strategischer Bedeutung», wird Marco Corvi, CEO und Verwaltungsratspräsident der Benpac in der Mitteilung zitiert. «Damit vervollständigen wir unser Gesamtangebot im Verpackungsbereich und stellen damit die gesamte Wertschöpfungskette sicher.» Das Know-how der Gallus-Gruppe trage zur weiteren Entwicklung von Benpac bei. Die bevorstehende Übernahme, die noch unter Gremienvorbehalt und weiteren aufschiebenden Bedingungen steht, soll noch 2020 wirksam werden.