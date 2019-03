Bentley Zug mit neuem Chef

Beat Struchen (links), Geschäftsführer Amag Zug, und Anto Kaurinovic, neuer Standortleiter Bentley Zug, im Showroom von Bentley Zug. (Bild: PD)

Bentley Zug gehört seit Ende 2018 zur Amag. Nun ist der der Betrieb in die Amag Zug integriert worden. Neu werden Beat Struchen als Geschäftsführer der Amag Zug und Anto Kaurinovic als Standortleiter für die britische Marke zuständig sein, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Betrieb wird am jetzigen Standort mit allen Mitarbeitenden weitergeführt. (rub/pd)