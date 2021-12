Beschäftigung Historisches Hoch: Arbeitgeber in der Schweiz wollen 2022 so viel Personal wie noch nie – aber lieber nur geimpftes Der hiesige Arbeitsmarkt hat die Coronakrise gut überstanden.

2022 geht es hoch hinaus auf dem Arbeitsmarkt: Überall werden Mitarbeitende gesucht, auch auf dem Bau. Keystone

Die Zeichen stehen nach dem Coronataucher auf Erholung: 42 Prozent der Schweizer Firmen gehen davon aus, dass sie im ersten Quartal 2022 zusätzliches Personal anstellen werden, nur gerade 12 Prozent erwarten einen Abbau. Unter dem Strich bleibt eine Netto-Arbeitsmarktprognose von plus 30 Prozent, wie der Personalvermittler Manpower vorrechnet. Damit seien die Beschäftigungsaussichten in der Schweiz so gut wie noch nie seit 2005, also seitdem, dass Manpower diese Umfrage durchführt.

Die Einstellungsabsichten variieren stark nach Regionen. An der Spitze steht die Zentralschweiz, wo jedes zweite befragte Unternehmen auf Personalsuche ist. In der Ostschweiz liegt die Netto-Arbeitsmarktprognose bei ebenfalls hohen 38 Prozent. Unterdurchschnittlich sind hingegen die Aussichten in der Nordwestschweiz. Im Tessin ist sogar mit einem Beschäftigungsrückgang zu rechnen.

Schwierige Personalrekrutierung

Von einem Stellenzuwachs profitieren alle Branchen. Besonders stark gesucht sind IT-Expertinnen und IT-Experten, am kleinsten dürfte der zusätzliche Bedarf an Personal im Detailhandel und auf dem Bau sein.

Die grosse Nachfrage nach mehr Personal stellt die Unternehmen vor zahlreiche Herausforderungen. Oder anders gesagt: Die Arbeitgeber müssen sich etwas einfallen lassen, um die gewünschten Mitarbeitenden anzulocken. Der Berner Manpower-Regionaldirektor Peter Unternährer hat denn auch gleich ein paar Vorschläge zur Hand, wie etwa die «Aufwertung bestimmter Stellen», eine «Verbesserung ihrer Attraktivität» oder auch Lohnerhöhungen.

Die Hälfte der Arbeitgeber setzt auf Impflicht

Strenger werden die Schweizer Arbeitgeber in Bezug auf die Impf-Vorschriften am Arbeitsplatz: Rund die Hälfe der Firmen planen verbindliche Massnahmen: 21 Prozent verlangen den Nachweis einer Doppelimpfung für einige, wenn auch nicht für alle Mitarbeitende, 15 Prozent pochen auf die Doppelimpfung für alle, und 13 Prozent planen, künftig einen Nachweis für die Doppelimpfung und den Booster einzufordern.

Noch vor einem Jahr sah die Situation noch ganz anders aus. Damals hatte die Hälfte der Firmen noch gar keine Pläne und keine Meinung zur Impffrage, über 40 Prozent der Unternehmen wollten ihre Mitarbeitenden mit gutem Zureden aber ohne Zwang zur Impfung motivieren. Diese Gruppe hat sich nun mit rund 20 Prozent faktisch halbiert, ebenso wie der Anteil der Firmen ohne Impfplan.